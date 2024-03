Violencia, adiós a DT, crisis y récord: bueno, malo y feo fecha 12

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2024-I finalizó de a poco se van perfilando los probables clasificados a cuadrangulares finales, pero también, otros empiezan a sacar la calculadora, pues quedan ocho partidos para terminar la fase regular y las posibilidades empiezan a escasear.



Esta jornada dejó grandes noticias y la que más impactó fue la salida del técnico Jaime de la Pava del Deportivo Cali, aunque lo memorable fue el récord goleador de Dayro Moreno, pero también otros grandes como Millonarios y Atlético Nacional siguen de mal en peor, complicándose para clasificar. Así analizamos lo bueno, malo y feo.

Lo bueno:

​

Récord de Dayro Moreno: el delantero del Once Caldas hizo historia en el fútbol colombiano al llegar a 225 goles tras anotar el de la victoria 2-1 al Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El goleador superó a Sergio Galván Rey y va por registro a nivel mundial que tiene Víctor Hugo Aristizábal con 346 dianas.



Junior recobra memoria: luego del bache de resultados, el tiburón logró ganar por segunda vez consecutiva y su victoria 3-1 a Jaguares los mantiene en los ocho clasificados. Además, confirman el gran momento de Carlos Bacca.



Santa Fe y Tolima continúan arriba: ambos equipos vivieron el choque más vibrante de la jornada, dejando a ambos con un punto más que los favorece para seguir encaminados a la clasificación. Además, el equipo cardenal registró más de 29 mil espectadores en El Campín tras el buen momento en Liga.



Lo malo:

​

Cali sin DT y cerca a descenso: la situación del cuadro azucarero ha tocado fondo y tras perder 0-1 contra Patriotas en Palmaseca, llegaron a cuatro derrotas consecutivas, situación que originó que Jaime de la Pava diera un paso al costado. Además, están a cuatro puntos de quedar en puestos de descenso directo.



Nacional suma su peor crisis: ni con otro técnico han salido de los malos resultados y la derrota 2-1 en Tunja contra Boyacá Chicó hizo que llegaran a nueve partidos sin sumar de a tres puntos, siendo una de las peores campañas en más de diez años.



Millonarios, en caída: el embajador no levanta cabeza y llegó a seis partidos al hilo sin conocer la victoria. Aunque igualaron contra Envigado de visitante, aún están lejos del nivel de los últimos años y que los llevó a ser campeones.



América no rinde: pese a que acabó una mala racha, el escarlata no pudo contra Fortaleza en Bogotá y no pasó del cero ante los ‘Amix’. La clasificación se ve lejos.



El sorprendente Pereira: el conjunto dirigido por Leonel Álvarez sigue imparable en la Liga y tras su victoria 2-1 a Águilas Doradas, el matecaña llegó a 26 puntos y quedaron cerca de la clasificación al llegar a 26 puntos.





Lo feo:



Violencia en Cali, Bogotá y Envigado: una vez más los hinchas fueron protagonistas por caos dentro de los estadios, siendo en Palmaseca lo más preocupante, pues en el primer tiempo entre los azucareros y boyacenses ingresaron al campo un grupo de rebeldes que casi hacen suspender el partido de manera definitiva. Pese a ello, la Policía controló la situación y no pasó a mayores.



Una misma situación se vivió en El Campín, en el que aficionados del Deportes Tolima se enfrentaron contra unos de Santa Fe en una de las tribunas laterales. El juego se detuvo por unos minutos, pero pudo continuar. Sin embargo, no fue una buena imagen del comportamiento de los hinchas en Bogotá.



Por último, hubo violentos hinchas de Millonarios en Envigado, quienes entre ellos se enfrentaron en el Polideportivo Sur. Además, fuera del estadio también generaron caos.