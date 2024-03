Jaime de la Pava renunció al Deportivo Cali: así explicó su salida

Luego de la derrota ante Patriotas 0-1 en Palmaseca, el técnico Jaime de la Pava decidió renunciar al Deportivo Cali y tras 12 fechas jugadas, el técnico explicó en conferencia de prensa las razones que lo llevaron a irse del cuadro azucarero.

"Soy una persona de palabra. Le había manifestado a los directivos que, si perdía hoy, daba un paso al costado. No hay más para profundizar. Solo queda agradecerles a todos". fue el mensaje con el que de la Pava dio a conocer su salida del Cali.



El técnico también aseguró que tuvo un camino espinoso y le dejó mensaje al entrenador que tome su cargo, pues el reto será no dejar caer en zona de descenso directo al equipo.



"Agradezco a los directivos, sé que es un camino espinoso, difícil y el entrenador que venga tiene un desafío bastante complejo porque no es solamente estar gestionando y administrando cosas futbolísticas, sino que puedan estar equilibradas en el momento institucional. Me siento orgullo de poderle aportar en estos ocho meses donde hubo obstáculos, pero también cosas buenas", mencionó.





De igual manera, Jaime de la Pava dio un mensaje de agradecimiento y ofreció disculpas por dejar el equipo en esa situación compleja, dejando claro que el ambiente del estadio del Cali en el que hubo invasión de hinchas y sumado al penalti errado fue sumando para terminar su travesía por el conjunto azucarero.



"Las disculpas respectivas a lo que se pudo haber desarrollado mal, pero ningún entrenador ni cuerpo técnico planifica para que las cosas salgan al revés. Hoy se sumaron adversidades una tras otra y puntualmente hubo factores que pudimos haber resuelto, sobre todo en el penal antes de terminar el primer tiempo", reflexionó.



Jaime de la Pava deja al Deportivo Cali en la posición 10 con 14 puntos en Liga, pero el equipo está a cuatro unidades de caer en directo en el descenso y es el objetivo principal para las directivas que deberán trabajar para anunciar al nuevo timonel.