América complica su clasificación tras pálido empate contra Fortaleza

América de Cali llegó con mucha ilusión a El Campín de Bogotá para enfrentar a Fortaleza en la fecha 12, en donde los locales les medían el aceite a los escarlatas, quienes eran los que más estaban urgidos de victoria ante la necesidad de pelear por la clasificación en Liga.

Pese a la necesidad del equipo americano, Fortaleza se hizo muy difícil y le cerró el espacio al visitante, pero los locales también tuvieron sus armas para generar peligro, pero no lograron tener una clara para dar la sorpresa.



La más clara del partido llegó para América, quien a través de Rodrigo Holgado tuvo una oportunidad de remate antes de finalizar el primer tiempo, pero el balón se fue ligeramente desviado y estuvo cerca del palo.





Para el complemento el juego no tuvo otra dinámica, pues los bogotanos continuaron con su juego defensivo y táctico, mientras que América con lo que pudo atacaba, aunque se acercaba con más peligro.



Cristian Barrios fue uno de los que tuvo una buena oportunidad para abrir el marcador en El Campín y en las dos opciones que tuvo, no pudo concretar. De igual manera, Edwin Cardona también intentó, pero su remate no fue efectivo.



Fortaleza también tuvo sus ocasiones, pero Juan Guevara no pudo concretar tras un cabezazo y América se salvó en esa ocasión.



Para poner picante al partido, sobre el minuto 80 fue expulsado en América Luis Paz, decisión que decidida por el VAR, quien junto al juez central Duarte decidió dejar al equipo de Farías con diez jugadores, en una acción que terminó bien discutida.



Pese a ello, el partido continuó sin muchas opciones de gol que definiera todo y aunque intentaron ambos llegar a la victoria, el juego terminó quedando igualado sin goles.



Al final, este resultado no favorece a ninguno de los dos equipos, pero la situación de América es más compleja, pues volvió a ceder puntos y empieza a complicar su clasificación a las finales al sumar 13 unidades.