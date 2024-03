Ceppelini se confesó: avergonzado, con ilusión y sintonía con nuevo DT

Atlético Nacional está pasando por un momento complicado en Liga BetPlay 2024 y luego de acumular nueve partidos sin ganar, el conjunto verdolaga aspira a recuperar la memoria para recuperar terreno.

Con respecto a esa situación, el futbolista uruguayo, Pablo Ceppelini, habló en conferencia de prensa y fue autocrítico por la difícil situación del equipo verde, dejando claro que le da vergüenza con la hinchada, pero confían en que, ganando, se meterán en la pelea.



“Al hincha, pedirles disculpas, sabemos el dolor que deben sentir, nosotros sentimos vergüenza de no poder darles una victoria. No hay excusa, ya hablamos de todo en el grupo y es basta de hablar, toca demostrar con hechos porque es lo único que sirve”, dijo Ceppelini.



“Basta de hablar. Hay que demostrar con hechos en la cancha”: Pablo Ceppelini 💢⚽#atleticonacional pic.twitter.com/dlZ6DR3wRu — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 20, 2024



De igual manera, el uruguayo agregó que tiene la confianza de poder estar entre los ocho, pese a que se ve complicado.



“Tengo la confianza, no sé cómo será, pero creo que nos vamos a meter con los ochos. Que es difícil, sí, pero con el grupo que hay y partidos que tenemos y ganando el domingo el equipo puede tomar otro viento en la camiseta que sería bueno para nosotros en lo anímico”, dijo Ceppelini.



Por último, el futbolista admitió que con tras la llegada de Pablo Repetto ha sentido un cambio, pero sin desvalorizar el trabajo de Jhon Bodmer.



"El cuerpo técnico nuevo tiene un método de trabajo buenísimo. Estamos todos en la misma sintonía, tenemos un cuerpo de trabajo muy bueno, que la verdad no se venía dando acá cuando yo llegué. Se trabaja más serio, con más intensidad a lo que estábamos acostumbrados, lo digo yo como extranjero. No es dejar mal parado a nadie, soy un agradecido con Bodmer, me dio la oportunidad, pero no se dieron los resultados", finalizó.



Por ahora, Atlético Nacional espera salir de esa crisis contra Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot, en juego válido por la fecha 13 y que será otra prueba para que demuestren que pueden revertir la situación.