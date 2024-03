Nacional no responde en Liga: Boyacá Chicó se lo remontó en Tunja

Atlético Nacional sigue sin ganar en la era Pablo Repetto. El cuadro verdolaga perdió en el último minuto con Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. El gol antioqueño fue de Jefferson Duque mientras que Wilmar Cruz y Henry Plazas anotaron para los boyacenses.



En la primera parte, Chicó quiso sorprender en el minuto inicial en una jugada que comenzó por izquierda y siguió con la contienda de la pelota en área de Nacional. La misma le quedó a Wilmar Cruz que la mandó al fondo de la red, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de lugar.

Cinco minutos después, el local se acercó con Joan Cortes que desequilibró por izquierda y sacó un remate sin mucho ángulo que atajó Harlen Castillo. Acto seguido, Michael Gómez tuvo otra clara para Chicó con un cabezazo cruzado que apenas rozó el palo del arco de Nacional.



Sobre el 15’, Cortés tuvo otra chance para los ajedrezados en una jugada en la que el extremo se fue de su marca, se adentró al área y quiso sorprender a Castillo con otro remate sin mucho ángulo.



No obstante, tras las ocasiones del local, Nacional sería el encargado de abrir el marcador en el 25’. Pablo Ceppelini mandó una gran pelota a la cabeza de Jefferson Duque y el delantero conectó de gran manera para poner el primero en Tunja.



En el 35’, Nacional por poco pudo aumentar su ventaja con Duque que se fue solo ante el arquero Sebastián Arango que molestó al atacante, pero se quedó con la pelota y sacó un taconazo que no pudo despejar la zaga del Chicó. No obstante, todo fue invalidado por fuera de lugar.



Antes del final de la primera parte, Chicó se quedó con diez luego de la expulsión de Braynner Mejía por una dura falta sobre Edier Ocampo cuando llegaron ambos a la disputa de la pelota.



Ya en la segunda mitad, Nacional tuvo una chance de peligro con Óscar Perea que sacó el centro por izquierda buscando a Duque, pero allí la zaga se complicó y casi la meten en propia puerta. Tras esta jugada llegó el gol de Chicó. El local se fue en ofensiva y tras un centro por derecha, Juan José Arias quiso despejar, pero se equivocó y se la dejó servida a Cruz que remató por entre las piernas de Castillo.



En el 65’, Chicó por poco se pone arriba en el marcador nuevamente Cruz que sacó un zurdazo desde bien lejos que apenas pasó por un lado del arco verdolaga.



Luego, de esta chance, Chicó se dedicó a perder algo de tiempo mientras que Nacional no tuvo acercamientos de peligro para conseguir la victoria en condición de visitante.



No obstante, quedaba un último gol en el partido y que gol. Henry Plazas agarró la pelota y sacó un bombazo de tiro libre para vencer el arco verdolaga y conseguir la remontada con diez jugadores.



Con la derrota, Nacional acumula siete partidos sin ganar y es penúltimo con 10 unidades mientras que Chicó es 16° con 12 puntos.