'Dios me dio la bendición de estar en el más grande': Diego Novoa

América de Cali quedará con dos buenos guardametas para sus compromisos de Liga colombiana y Copa Libertadores el próximo año. El ex arquero de Equidad Diego Novoa tendrá que superar las pruebas físicas y de pasarlas, llegará como jugador libre y firmaría por dos años, para sumarse al venezolano Joel Graterol.

Novoa dialogó con FUTBOLRED sobre diversos temas y el día en que debe arribar a la capital vallecaucana: “Estoy esperando que me confirmen la fecha exacta del viaje. Mi representante me notificó que había un acuerdo formal y solo faltan los exámenes médicos”.



Sobre si era el momento de salir de Equidad explicó: “Sí, sentía que necesitaba un nuevo aire, tal vez sentía que estaba en un buen momento y que podría asumir retos mucho más grandes y aceptar responsabilidades y compromisos con mayor altura de lo que estábamos enfrentando, básicamente esa era la idea por la cual salí de La Equidad, experimentar lo que estar en un equipo histórico, más grande y Dios me dio la bendición de estar en el más grande y en el bicampeón de Colombia”.

Acerca de si siempre le ha gustado América, señaló: “claro que sí, sin duda es el equipo que está mandando la parada hoy en día en Colombia, es motivante para mí, me lleno de felicidad al recibir la notificación de parte de mi representante de que voy a llegar al equipo más grande, así que esa era la idea de salir de Equidad y la felicidad es enorme”.



De igual forma, expresó su alegría de llegar en un buen momento tras la consecución de la estrella 15 en Bogotá: “América está pasando por el momento futbolístico, anímico, en todos los sentidos, lo ha demostrado, ganar los últimos dos torneos en Colombia no es fácil, y lo demuestra. El tema de la hinchada, América ha sido local en todas las ciudades donde va, lo viví cuando estaba en Equidad y jugamos un partido contra América en El Campín y prácticamente todo el estadio estaba de rojo, así que la hinchada habla de su grandeza y de su historia, por qué no soñar con esa Copa Libertadores por ese lindo momento que está pasando”.



También analizó el juego de Juan Cruz Real: “América es un equipo con muchísimas variantes, la clave de este América campeón fue su juventud, el promedio de edad es bastante bajo, y eso ayudó a que el ‘profe’ hubiera podido desarrollar todo su potencial en cuanto a velocidad, desequilibrio y la experiencia de Adrián, es un equipo con una mezcla de todo lo que se necesita en el fútbol y eso lo demostró a lo largo del torneo”.



En cuanto a la disputa que tendrá con Joel Graterol dijo que “vengo a entregar el 100% de mis condiciones, profesionalismo, entrega, de todo lo que me ha destacado durante todos estos 11 años de fútbol profesional, la experiencia, vengo a aportar absolutamente todo desde la posición que decida el técnico, solo van a recibir lo mejor de mí y que mis actos hablen más que mis palabras”.



Aunque el jugador no lo confirmó, vendría con contrato a dos años. “Sé que se hizo un arreglo formal ya, pero en el momento en que esté en Cali se miraría todo lo que tenga que ver con el tema contrato. Según la información que recibí, son los días previos a iniciar entrenamientos en 2021 que tendría que estar en Cali. Afortunadamente me siento en un momento extraordinario tanto en la parte física como mental, ahora acompañándolo con esta alegría inmensa de hacer parte del equipo más grande de Colombia”.



Novoa estuvo 22 años en Equidad, llegó cuando tenía 9, cumpliendo todo el proceso en el equipo capitalino. Allí fue dirigido por Santiago Escobar, Néstor Otero, Arturo Boyacá, Humberto Sierra, Luis Fernando Suárez y Alexis García, quien lo promovió a la primera división y ahora lo ve despedirse del club. Debutó en 2009 en un partido contra Cúcuta, que terminó 1-1 en Techo, saliendo como uno de los destacados del encuentro.



A partir de enero de 2011 se quedó con la titularidad, luego de ganarle el pulso a Carlos Bejarano, Álvaro Solís y al argentino Germán Caffa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces