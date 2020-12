El campeón no alcanzó a celebrar: corto descanso para preparar el 2021

En este año atípico, América de Cali no tuvo tiempo de celebraciones, ya que unas horas después de llegar de Bogotá, donde consiguió su estrella 15 en el fútbol colombiano, sus jugadores salieron inmediatamente a unas cortas vacaciones antes de encarar una apretada temporada el próximo año.

Todos deben regresar el 4 de enero para iniciar trabajos de reacondicionamiento físico y la parte estratégica, teniendo en cuenta que este año la competencia reiniciará en la primera quincena de dicho mes.



El técnico Juan Cruz no regresó con el plantel, sino que viajó a Estados Unidos este lunes en la mañana, directamente desde la capital de la República, para pasar estos días con su familia.



Con contrato indefinido, Cruz Real tendrá la misión de dirigir el equipo en la Copa Libertadores y en las competencias locales, después de ganar la estrella 15 con cinco meses en el cargo, tras haber reemplazado a Alexandre Guimaraes.



El argentino supo enfrentar toda clase de críticas, primero por su nombramiento y luego por los problemas defensivos y ofensivos que acompañaron a la institución, que lo dejaron sin la Superliga, por fuera en Copa Libertadores y sin cupo a Suramericana. Pero enderezó las cargas y logró el equilibrio necesario ara estar hoy festejando el bicampeonato de la ‘Mechita’.



Entre tanto, no continuará en el club el golero Éder Chaux, quien llegaría al Junior, mientras que la continuidad de John Arias es un tema que tratarán los directivos con sus pares de Patriotas, de Boyacá. Por los dos jugadores se tiene opción de compra. Con Carlos José Sierra y Juan David Pérez, que son propiedad del club, todavía no se define su futuro.



De otro lado, el ex arquero de Equidad Diego Novoa y los zagueros centrales Jeison Malagón (procedente del Pasto) y Óscar Cabezas (ex Rosario Central), son las nuevas incorporaciones del bicampeón colombiano, aunque los directivos están en la búsqueda de otros refuerzos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces