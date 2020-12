¡Rompió el silencio! Jugador de América habló de la polémica con Teo

En medio de la celebración del título del 2020, Duván Vergara, Yesus Cabrera y Marlon Torres, durante una transmisión en vivo en Instagram, se acordaron del delantero Teófilo Gutiérrez y, con palabras ofensivas se refirieron al atacante del Junior de Barranquilla, a quien enfrentaron en la la final de la Superliga y las semifinales del presente campeonato.

Justamente, luego del polémico video que se hizo viral en redes sociales, Marlon Torres, uno de los implicados, que además fue figura de la estrella 15 de la 'mecha', rompió el el silencio y en un diálogo con el VBar de Caracol Radio se refirió a los sucedido durante el polémico festejo del título que le ganaron a Independiente Santa Fe.



"Lo de Teo no es algo personal, fue algo que pasó en un momento de euforia. No es con la institución, respetamos a Junior", dijo el defensor central.



Asimismo, Torres habló sobre la labor de Juan Cruz Real, asegurando que el DT argentino le calló la boca a más de un crítico.



"El profe nos tuvo mentalmente fuertes, no fue fácil lo que vivimos este semestre, estoy agradecido con él. Este título fue más un reto... El profe calló muchas bocas. En su momento lo defendí porque me importa más la persona, además es un gran profesional", finalizó.