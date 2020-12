Preocupación en Millonarios: bajas importantes para el duelo vs Cali

Este martes 29 de diciembre, Millonarios se enfrenta al Deportivo Cali por un boleto a la próxima edición de la Copa Suramericana. Sin embargo, en la previa al encuentro decisivo que se jugará en el Palmaseca, el equipo embajador reportó tres nuevos casos de coronavirus en el plantel, siendo esto una gran preocupación para Alberto Gamero de cara al duelo.

A través de las redes sociales, el club capitalino informó que hay tres miembros afectados con el virus, los cuales fueron aislados respectivamente y puestos bajo revisión médica. La institución no reveló el nombre de las personas contagiadas.



No obstante, según se conoció con la lista de convocados, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Kliver Moreno, Breiner Paz, David Mackalister Silva y Jorge Rengifo, son las ausencias en la lista. Además, Cristian Arango no se ha recuperado y tampoco estará.



Las múltiples bajas se unen a la suspensión de Elvis Perlaza, quien vio la tarjeta roja en el partido contra el Deportivo Pereira y a las lesiones de Ricardo Márquez y Juan Carlos Pereira.

¡Vamos todos unidos! 💙⚽️ Ellos son los jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de mañana frente al Cali en Palmaseca. 🔵⚪️ ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/QN6JVeNfai — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 29, 2020