'El arbitraje de Ospina fue desastroso': Barahona, analista arbitral

Deportivo Cali y Medellín igualaron 0-0 este domingo en Palmaseca en el desarrollo de la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2021, pero todas las miradas se las llevó el mal arbitraje del quindiano John Alexander Ospina, colegiado Fifa que evidenció la crisis del referato nacional.



El ex juez Wílmer Barahona, analista arbitral del programa radial ‘Deportes sin Tapujos’ en Cali, se refirió en FUTBOLRED a la actuación del juez central, que con sus equivocadas decisiones perjudicó a ambos equipos.

Barahona afirmó que “el arbitraje de John Alexander Ospina, del Quindío, lo resumo en una sola palabra: desastroso, un árbitro que al minuto 6 sanciona una falta la cual no existió, lo que deja en duda es que los jugadores llegan a protestar y no tomó la medida disciplinaria acertada, por lo que en ese tiro libre se demoraron 2 o 3 minutos en reanudar el juego porque no había autoridad. Ahí ya para mí el partido se le salió de las manos al árbitro, ya se veían protestas de ambos lados”.



Añadió que “hay una jugada que termina en la portería del Medellín, el árbitro no interpreta una falta ni nada, los llama y hay un empujón de Vásquez contra un defensa del DIM, el balón no venía para Vásquez y el empujón lo vimos todos. Para mí, en esa misma jugada hay un balón que está sujetando a Colorado y uno diría penal, pero como tampoco venía para Colorado, entonces ni para acá ni para allá. Para mí fue mal anulado ese gol, porque no había posibilidad de que el defensa jugara el balón, se equivocó el árbitro y el árbitro VAR al llamarlo”.



Pero esa no fue la única acción polémica del encuentro: “Después viene la jugada del penal, en la que Darwin (Andrade) efectivamente de una forma imprudente se lanza y derriba al jugador del Medellín, lo que me queda la duda en la roja es si cuando él levantó el balón le alcanzó a pegar en las partes nobles o le digo algo, porque para mí únicamente era penal y tarjeta amarilla”.



El ex colegiado vallecaucano añadió que “finalizando el partido hay una jugada contra (Díber) Cambindo, en la cual el árbitro sanciona la falta, pero de pronto se quedó con la duda si la infracción fue adentro o fuera del área y como ya era otro penal en contra del Deportivo Cali, prefirió dar un saque de meta. Sí hubo falta, me queda la duda si era dentro o afuera. Definitivamente autoridad en el partido no la hubo”.



En opinión de Barahona, el arbitraje colombiano atraviesa una crisis: “Total, hay un bajo nivel arbitral, además del bajo nivel de los árbitros como tal, la organización del arbitraje en Colombia no es el mejor, hay muchas cosas por mejorar. ¿Por qué en Colombia no se publican los audios de las comunicaciones de esas jugadas tan polémicas?, es importante, si lo hacen la Conmebol y la Fifa, ¿por qué no lo hace el torneo colombiano? Porque en esas jugadas cuando hay esas comunicaciones uno se da cuenta qué dijo el VAR y qué determinación tomó el árbitro central. Cuando no se hace pública, uno se queda en veremos sobre lo que se dijo”.



Al mismo tiempo, cuestionó por qué no se volvió a publicar el escalafón de los colegiados. “Hace muchos años no lo hacen, para que todo mundo sepa cómo están escalafonados los árbitros. Hace poco antes de empezar el torneo hubo una pretemporada en la cual a los árbitros no los citan, sino que los invitan y a ellos les toca pagar de su bolsillo los tiquetes para ir a Bogotá, eso no puede ser, a ellos tienen que darles sus tiquetes, hotel, comida, todo, porque ellos no están yendo a pedir nada, sino que son protagonistas de los partidos, diciéndolo para bien. Fuera del bajo nivel de los jueces en Colombia, hay un mal manejo arbitral”.



En cuanto a si debe haber una sanción para Ospina, Barahona remató que “a los árbitros se les sanciona, pero tampoco se hace público. La Conmebol lo está haciendo, así como Carlos Mario Herrera hasta ahora no ha vuelto a dirigir, al árbitro John Alexander Ospina tienen que sancionarlo porque son errores muy graves, falta de autoridad y un árbitro Fifa mucho más debe dar ejemplo de autoridad”.



La Comisión Arbitral tiene la palabra en un nuevo caso que deja mal parado a quienes deben impartir justicia en la Liga colombiana.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces