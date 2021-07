Deplorable arbitraje de Ospina en el empate 0-0 entre Cali y DIM 

Deportivo Cali empató 0-0 este domingo con el Medellín en partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2021, desarrollado en el estadio de Palmaseca, con una actuación deplorable del quindiano John Ospina, que ratificó el mal momento del arbitraje colombiano.

El arquero Guillermo de Amores no permitió que el DIM se llevara el triunfo al detener una pena máxima en los pies del defensor central Andrés Cadavid, a los 29 minutos del complemento.



Para nadie es un secreto el férreo planteamiento que siempre monta como visitante Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Cali estaba advertido, pero le faltó dinámica y variantes para superar ese escollo. La primera parte dejó pocas emociones en las áreas se volvió tediosa. La segunda mejoró, con una mayor preocupación de los ‘azucareros’ por abrir la pizarra y las variantes ofensivas del ‘Poderoso’, pero no fue suficiente en medio de la pésima gestión del árbitro Ospina.



En el local debutó Michael Ortega como creativo, pero se notó poco. El conjunto ‘azucarero’ recostó inicialmente su ataque por la izquierda, sector en el que Kevin Velasco superaba en velocidad a Juan Arboleda, mientras que Jhon Vásquez era el que más movía para abrir una zaga muy bien plantada.



Cali diagramó su tradicional 4-2-3-1 y aunque quiso llevar la iniciativa se encontró con un rival laborioso y al que no le interesó trascender en el último cuarto de cancha.



Al minuto 5, Cali llegó por primera vez en un manotazo en falso de Andrés Mosquera Marmolejo, el lateral Juan Camilo Angulo probó de zurda y el arquero del DIM rebotó, pero Jhon Vásquez no pudo convertir.



Luego le cometieron falta a Vásquez al borde del área, pero Angulo sigue sin suerte en los cobros de tiro libre.



Medellín muy tirado atrás, pasó a terreno defensivo del Cali apenas a los 17 minutos. Michael Ortega fue amonestado a los 19 minutos por una falta al borde del área. Agustín Vuletich también apareció a los 24.



Cali chocó contra la defensa roja en un centro de Angulo al área y en la salida rápida de Sebastián Hernández prefirió rematar desviado antes que asociarse con Vuletich, a los 32.



En vista de la poca generación, en una mala entrega del DIM Harold Preciado remató, pero el balón terminó en el tiro de esquina.



El arbitraje del quindiano John Ospina estuvo por debajo de la importancia del compromiso y permitió mucho manoseo en el área paisa, caso concreto de una falta sobre Andrés Colorado que debió dar como penalti a los 41.



En otra de las pocas aproximaciones del visitante, Vladimir Hernández disparó por encima del travesaño, a los 42.



Mosquera Marmolejo evitó que Vásquez lo venciera sobre el cierre de la etapa inicial, en la que los bloques defensivos superaron a los ataques.



Para el comienzo del segundo tiempo, Alfredo Arias ordenó el ingreso del argentino Franco Nicolás Torres por Kevin Velasco.



En el minuto 8, Preciado volvió a probar con un remate, pero el esférico se fue al tiro de esquina. Y en la continuación de esa jugada Franco Torres disparó alto cuando estaba en el área grande.



Duván Mina, un extremo que llegó de la Escuela Fútbol Paz, entró a los 15 minutos por Michael Ortega, de baja calificación.



A los 18, ‘Bolillo’ hizo tres variantes: Javier Reina por Sebastián Hernández, David Loaiza por Arregui y Díber Cambindo por Vuletich.



Pero Cali se fue en ventaja a los 20. Torres metió un centro desde la izquierda, el defensor central Jorge Marsiglia cabeceó al área chica, manoteó Mosquera sin fuerza y Andrés Colorado la empujó en la línea. Sin embargo, Ospina fue a revisar la jugada en el VAR, por una presunta infracción de Vásquez sobre el recién ingresado Loaiza. Pero al mismo Colorado también lo tenía agarrado Edward López antes de rematar.



A los 27, una transición de Cambindo por la izquierda terminó en un centro, se produjo falta de Darwin Andrade en el área sobre López y Ospina dio penalti. El lateral ‘azucarero’ recibió la tarjeta roja. El cobro de Andrés Cadavid fue sin potencia al palo derecho y el arquero Guillermo De Amores lo atajó.



Marsiglia volvió a cabecear a los 34 tras un cobro de Torres, pero Mosquera evitó la caída de su valla. Menosse le cometió falta a Cambindo a los 36, y Ospina increíblemente dio saque de portería.



Andrés Balanta entró por Johan Valencia y Gianfranco Cabeza por Vásquez a los 42. En una de las últimas llegadas, Preciado sirvió un centro por derecha, pero el arquero Mosquera detuvo a ras de piso.



El central José Caldera debutó en el anfitrión a los 49 al ingresar por Franco Torres, quien se fue en camilla. Pero se consumió el tiempo y los dos equipos se repartieron los puntos en un partido en el que la Comisión Arbitral tendrá que evaluar el pésimo papel de Ospina.



En la tercera jornada, Cali recibirá al Bucaramanga el sábado 31 de julio (6:05 p.m.), Medellin hará lo propio ante Junior ese mismo día (8:10 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces