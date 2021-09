Deportivo Cali va a Pasto en busca de ingresar en el grupo de los 8

Deportivo Cali tomó un nuevo aire después de su clasificación a los cuartos de final de la Copa BetPlay II-2021 y ahora espera encontrar la senda en la Liga, cuando visita este domingo (1:00 p.m.) al Pasto por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2021.



Los verdiblancos se ilusionan con el ingreso al grupo de los ocho y saben que un triunfo en el Estadio Libertad los podría dejar este fin de semana en el listado, dependiendo de otros resultados.



El técnico Alfredo Arias se nota más tranquilo después de la mejoría que tuvo el plantel en Medellín, especialmente en la parte ofensiva, en la que Teófilo Gutiérrez ha dado una gran mano con sus asistencias y armado de juego.



Pero siguen preocupando las deficiencias en recuperación de mitad de cancha y en el sector defensivo, que han costado puntos importantes.



Aunque el Departamento Médico no ha entregado el dictamen de la lesión sufrida por Harold Preciado en su tobillo izquierdo en Medellín, que sería un esguince grado 2, el atacante no hará parte del grupo en la capital nariñense.



La formación titular podría mantener la base del encuentro pasado en el Atanasio Girardot, sin descartar uno o dos cambios, ya que Cali tendrá que afrontar un maratón dos frentes entre mañana y el miércoles: El juego ante Pasto este domingo, los cuartos de final de la Copa Betplay frente a América en el Pascual Guerrero y nuevamente el clásico vallecaucano el sábado 11 de septiembre por la novena fecha de la Liga.



Así las cosas, el equipo inicialista podría contar con hombres que vienen de una buena actuación ante el DIM como Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez y el uruguayo Gastón Rodríguez, autor de dos goles.



Cali ocupa la duodécima casilla con 9 puntos y se gana este domingo quedaría pendiente de que Tolima, América y Jaguares no sumen de a tres, con lo que estarían entrando entre los ocho primeros.





El rival



El elenco nariñense no podrá contar con el atacante Hasam Vergara, quien presentó una contractura muscular en el partido de Copa frente a Alianza Petrolera. En el último entrenamiento el



La última vez trabajó un 4-3-3, con Carlos Hidalgo por el centro. Las novedades serán Ray Vanegas y César Quintero. En Pasto hay un buen movimiento en la venta de boletería. Se esperan 10.000 espectadores, que es el aforo habilitado por protocolos de bioseguridad.





Datos en el previo:



América de Cali perdió con Quindío en casa y la rotación sigue sin funcionar



Deportivo Pasto no perdió en los últimos tres partidos como local frente al Deportivo Cali en Liga (1 victoria, 2 empates), tras perder los tres anteriores frente a ese adversario en su casa en el torneo.



El elenco nariñense no ganó en los últimos 12 partidos en Primera División (6 empates, 6 derrotas). Es su segunda mayor racha sin victorias en la historia del torneo, tras una secuencia de 14 partidos sin victorias en 2015 (3 empates, 11 derrotas).



Deportivo Cali ha recibido goles en los últimos siete partidos fuera de casa en Liga. El equipo no tuvo ningún empate en esos partidos (3 triunfos, 4 derrotas). Su último empate fuera de casa fue justamente el último partido en que no recibió goles como visitante: 0-0 frente a Once Caldas.



Pasto ha incrementado el número de remates al arco por partido en las últimas tres fechas: Pasó de promediar 1.75 disparos entre los tres palos en los cuatro primeros juegos de la Liga BetPlay a 5 remates al arco por partido entre las fechas 5 y 7 del torneo.



Cali, con tres tantos, es el equipo que más goles convirtió en los primeros 15 minutos de juego del actual certamen. A su vez, es el equipo que más goles recibe en los primeros tiempos (7).

Domingo 5 de septiembre



Hora: 1:00 p.m.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)

Asistentes: John Aguilar (Risaralda) y Jonathan Paniagua (Antioquia).





Probables formaciones:



Pasto: Víctor Cabezas, Jeison Quiñones, Cristian Tovar, Daniel Quiñones, Mauricio Duarte, César Quintero, Camilo Ayala, Kevin Rendón, Esneyder Mena, Ray Vanegas, Carlos Hidalgo.

D.T.: Flabio Torres.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces