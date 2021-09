América perdió con Quindío en casa y la rotación sigue sin funcionar

En apenas 8 fechas de la Liga BetPlay II-2021 los hinchas de América de Cali estallaron, tanto en el Pascual Guerrero como a través de las redes sociales. Este sábado el conjunto vallecaucano volvió a jugar mal, en medio de las habituales rotaciones de Juan Carlos Osorio, quien tuvo que salir escoltado por el Esmad de la Policía.



Hace dos semanas en este mismo escenario había cedido dos puntos con el empate sin goles frente a uno de los coleros, Patriotas Boyacá, y ahora perdió tres ante el Quindío, que lo superó en el juego.



Las cosas no van bien, este fin de semana podría salir del grupo de los ocho, y pese a todo el técnico aseguró que mantendrá su idea futbolística.



En FUTBOLRED analizamos los aspectos que siguen sin dejar ver al cuadro escarlata en una buena dimensión.

No hay una base en la formación titular: La rotación ha estado a la orden del día en los partidos que ha dirigido Juan Carlos Osorio en América. Haciendo referencia a los últimos tres partidos, incluyendo el de Copa BetPlay, los únicos jugadores que han estado en dichas alineaciones son Kevin Andrade –quien ha sido lateral derecho, central y volante de marca– y Jeison Lucumí.



Les siguen Diego Novoa, Cristian Arrieta, Jorge Segura, Marlon Torres, Elvis Mosquera, Deinner Quiñones, Gustavo Torres con 2, mientras que Adrián Ramos solo lo hizo ante Jaguares en la Copa.



No tiene un creativo definido: Aunque no era el ‘10’ que comenzó con el equipo en este semestre, cuando Daniel Hernández estaba bien mostró sus características como armador, pero se lesionó y esa baja ha pesado bastante.



Al no contar con un hombre de esas características, su fútbol es directo, sin un filtro en mitad de cancha, y los rivales ya le tienen la medida, jugándole a transiciones rápidas cuando recuperan el esférico.



Entre quienes están habilitados, Deinner Quiñones es el que más intenta cumplir esa función, pero es más un extremo que se tira por la derecha para intentar la sorpresa con su buen remate de media distancia, como lo hizo ante Santa Fe.



Muy desordenado en su juego: Al América se le reconoce que siempre sale a buscar el arco rival, pero últimamente no muestra un funcionamiento claro, lo hace sin orden y jugando al pelotazo. En ese desespero si no convierte un gol, el reloj se convierte en otro enemigo, acrecentando la ansiedad en sus hombres de ataque.



Se está perdiendo un tiempo: En vista de quienes deben iniciar lo hacen, al América le toca remar contra la corriente en el segundo tiempo, cuando el rival está mejor



Jugadores con rendimientos bajos: Pese a la confianza del técnico Osorio, hay jugadores que siguen sin entregar la producción que se espera de ellos. Pablo Ortiz, Elvis Mosquera, Gustavo Carvajal, Gustavo Torres y Émerson Batalla.



Adrián Ramos, condenado al banco: El delantero de más jerarquía del plantel ha tenido que ver los primeros tiempos de los partidos de la Liga desde el banquillo, cuando sus compañeros lo necesitan desde el comienzo. El entrenador rojo tendrá que reflexionar sobre la falta que le hace 'Adriancho' al equipo. En cambio, han recibido el visto bueno Gustavo Torres, Jeison Lucumí, Émerson Batalla y hasta Mauricio Gómez.



Le falta poder de definición: Contra Quindío, desordenado y todo, América tuvo varias oportunidades que desperdició por su falta de eficacia, las más claras con Cristian Arrieta y Émerson Batalla frente al arquero Luis Estacio, y en otras cuando se midió mal el remate final.



Al América se le vienen tres clásicos vallecaucanos seguidos, dos de ellos por los cuartos de final de la Copa BetPlay, y sus hinchas esperan que se vea la mejoría que prometió Juan Carlos Osorio en la rueda de prensa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces