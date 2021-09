‘La idea de juego de este América es muy diferente a las anteriores’

No la pasa bien Juan Carlos Osorio al completar cuatro fechas en la Liga BetPlay II-2021 con América de Cali. Hace cuatro partidos no gana, cayó 0-1 este sábado como local frente al Quindío y su permanencia entre los ocho quedó en riesgo.



Una vez terminó el encuentro en el Pascual Guerrero, el entrenador escarlata tuvo que salir escoltado por el Esmad de la Policía luego que un grupo de aficionados le gritara frases de grueso calibre, inconformes por la actuación del equipo y los resultados adversos.

Al entregar su visión del partido indicó que “Felicitar a Óscar (Quintabani) y su grupo, está claro que tienen una idea de juego muy definida, fútbol directo, disputar los segundos balones y los terceros. Nosotros no competimos de la manera que corresponde, ese es el juego, ese es el fútbol. Nosotros tratamos de elaborar el juego, que yo recuerde nunca hubo un inicio del portero de ellos con un central crear superioridades posicionales o numéricas en el tercio medio, siempre fue fútbol directo y nos ganaron en esa idea, hay que respetarla, hay que admirarla y prepararnos mejor nosotros para ese tipo de juegos”.



Sobre el comportamiento de la zona defensiva, en la que el arquero Novoa fue figura, dijo que “cuando uno juega y tiempla su zona defensiva en toda la mitad del campo está expuesta a la velocidad, y como todos los equipos colombianos, Junior, Tolima, todos tenemos jugadores rápidos, aquí en Colombia esa es la manera más frecuente de crear situaciones de gol en espacio libre. Me reitero, nosotros tratamos de elaborar el juego, estuvimos en campo contrario 35 o 40 metros por detrás de la línea defensiva nuestra y estamos expuestos a las transiciones, las dos que salvó Diego fueron errores cotidianos, fases de rutina nuestros, fases que se entrenan todos los días, cuando en el jugador y en el micro ya es la resolución a cada situación que le da el jugador, no toma una buena decisión, queda muy difícil responder. Sin embargo, como siempre, yo soy el responsable de las decisiones acá, de quién juega y quién no, me hago responsable de la derrota de hoy”.



En cuanto a que el grupo solo funciona en un tiempo después de los cambios, señaló que he manifestado varias que nosotros siempre tenemos una idea de juego y por ahora no pienso cambiarla, para eso llegamos, para eso nos trajeron, para elaborar el juego y tratar de jugar a esta idea, que es muy valiente, muy arriesgada y que los rivales colombianos siempre van a tener oportunidades porque se necesita de una equivocación para que el rival tenga una transición de defensa-ataque. Nos corresponde mejorarla, trabajarla, seguir creyendo en ella y ojalá a futuro poder ganar partidos bajo esa idea de juego”.



Respecto a la falta de reacción y que completó cuatro fechas sin ganar en la Liga, sostuvo: ““Reitero, la idea de juego de este proyecto América de Cali es muy diferente a las anteriores, no quiero decir que es mejor o peor, pero es muy diferente, aquí se juega a controlar el juego a través del control y disponer bien de la pelota, es una idea en el fútbol colombiano muy escasa, es diferente y muy valiente, porque la gran mayoría se defienden con un 4-2, atacan con cuatro y juegan a una pelota, ya sea con balón parado o una transición, que es valorable, elogiable, respetable, pero no es la idea nuestra”. Juan Carlos Osorio



Acerca de por qué todavía no le salen las cosas: “Es muy diferente cuando los centrales salen a rechazar y a competir en el fútbol aéreo y a disputar cualquier pelota, contrario a cuando tienen que iniciar el juego y tienen que ser los organizadores del juego, esa es una idea totalmente diferente a la que estamos acostumbrados”.



También habló de las pocas variantes que se le ven al equipo: “Como bien lo dijo un genio del fútbol, la responsabilidad nuestra es iniciar el juego, no dividir la pelota, y no por una razón estética sino por una idea de juego en la que creemos desde tener buenas entradas en el tercio y en el tercio ofensivo ya dependemos de la creatividad de los jugadores y nos está faltando eficacia, no me parece que sea muy acartonado el equipo, los jugadores que hacen la diferencia en el tercio medio no están o no han podido estar, Daniel Hernández, de pronto Larry Angulo y el propio Deinner, que ha jugado todos los partidos y creo que cognitivamente hablando está agotado. Estamos muy ilusionados de que cuando podamos estar con todos los jugadores vamos a tener muchas variantes y grandes oportunidades de ganar muchos partidos”.



En la novena fecha de la Liga, América recibirá al Deportivo Cali el sábado 11 de septiembre (6:05 p.m.) en el clásico vallecaucano, pero antes, el miércoles, lo harán en el mismo escenario por el juego de ida de la Copa BetPlay.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces