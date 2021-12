Cali derrotó a Nacional y se acerca a la final por el cuadrangular A

Deportivo Cali derrotó 3-1 este sábado a Nacional en Palmaseca en un partido vibrante en algunos pasajes y mantuvo el liderato solitario del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021 con 7 puntos tras la tercera fecha y favorecido con el empate de Junior como visitante frente al Pereira.



Los dirigidos por Rafael Dudamel le sacaron una diferencia de 4 puntos al segundo de la llave, Junior, y 5 a los verdolagas y al cuadro matecaña, con lo cual se encaminan como serios candidatos a la final cuando faltan 9 unidades por disputar.

El escenario verdiblanco contó con más de 30.000 espectadores en las tribunas, los cuales pasaron a la euforia del gol tempranero a la angustia de ver la expulsión del lateral izquierdo Darwin Andrade y posteriormente la igualdad de los antioqueños, pero Teófilo Gutiérrez mostró todo su repertorio para echarse el equipo al hombro y marcar dos goles vitales para un triunfo inobjetable.



Aquí se demostró que la inferioridad numérica no debe ser el argumento para excusarse de una derrota, como se hace repetidamente, ya que el local estuvo 70 minutos con un hombre menos tras la roja de su defensor y aun así le pasó por encima a un rival que viene de capa caída hace varias jornadas.



Se esperaba un partido intenso, pero en la primera parte fue por oleadas. Mucho más dinámico el segundo tiempo. La ofensiva pasó siempre por los pies de Teófilo Gutiérrez, en tanto que Ángelo Rodríguez pasó inadvertido ante la zaga verdolaga.



En el minuto 3, Danovis Banguero le metió un codazo a Jorge Marsiglia cuando el defensor verdiblanco se disponía a cabecear. El árbitro John Hinestroza fue al VAR y dio penalti, que concretó Harold Preciado al palo izquierdo a los 8 para el 1-0.



Felipe Aguilar se fue lesionado a los 19 y fue reemplazado por Cristian Castro.



Al minuto 42 Cristian Castro remató y Guillermo De Amores envió al tiro de esquina. Luego fue el ‘Rifle’ Andrade y otra vez el uruguayo controló la pelota.



Preciado también probó con un remate de media distancia y Aldaír Quintana evitó el segundo tanto verdiblanco.



Darwin Andrade recibió amarilla a los 26 por un pisotón fuerte sobre el tobillo derecho de Bryan Rovira. El árbitro fue de nuevo al VAR y lo expulsó a los 28.



‘Teo’ Gutiérrez fue amonestado a los 38.



Un minuto después, una transición de defensa a taque por la izquierda terminó con una maniobra de Darlon Pabón ante Hernán Menosse, lo dribló y con remate rastrero al palo izquierdo superó la resistencia de De Amores para el 1-1.



Alex Castro recibió la roja en el banco de Nacional por provocar a la afición ‘azucarera’ a los 41, mientras que Cristian Castro también vio la amarilla a los 47.



Andrés Colorado fue habilitado por Teófilo, se dio vuelta, pero Quintana se quedó con el balón a los 49.



En el comienzo del segundo tiempo no hubo cambios y Colorado recibió la amarilla a los 3 minutos.



Sobre los 5 Velasco le sirvió un esférico a Preciado por la izquierda al área, vino el centro a la derecha, pero Teófilo no alcanzó a conectarlo.



Jhon Vásquez entró por Ángelo Rodríguez a los 13, mientras que el juvenil Juan David Cabal lo hizo por Nelson Palacios a los 15.



Preciado volvió a ensayar con la zurda por izquierda y aunque el balón pasó por debajo de las manos de Quintana, no llevaba dirección de portería.



Pero a los 21 Vásquez desequilibró por la derecha, metió el centro al área, Teófilo controló ante la marca de Castro y con pierna derecha sacó un remate imposible para Quintana en el 2-1.



A los 27, entraron en Nacional Jonathan Marulanda, Jonathan Alvez y Yeison Guzmán por Cristian Castro, Jarlan Barrera y Andrés Andrade.



Faltaba uno más de ‘Teo’. Vásquez centró por la izquierda, cambiando de sector, cabeceó Preciado y el balón le quedó a Gutiérrez para empujar el esférico al fondo de la red sobre los 29. Un 3-1 justiciero.



José Caldera ingresó por Preciado a los 33, lo mismo que Juan José Tello y Andrés Balanta por Kevin Velasco (amonestado) y Colorado a los 40 para mantener el resultado.



Jefferson Duque, que tampoco aportó en el ataque nacionalista, quiso sorprender con un taquito, pero no tuvo suerte. Yeison Guzmán también sacó un derechazo y De Amores salvó por encima del travesaño.



Aldaír Quintana y Juan Camilo Angulo vieron la tarjeta amarilla a los 48. Cali se deshizo del conjunto antioqueño y sueña con la clasificación a la final.



En la próxima fecha, Cali le devolverá la visita a Nacional el miércoles festivo 8 de diciembre (7:30 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces