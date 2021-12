Escándalo de tinte mundial: reacciones tras polémico ascenso de Unión

Una vergüenza lo que pasa en nuestro fútbol. Lo que pasó en el ascenso con Llaneros y Unión Magdalena es escandaloso. No son dignos de nuestro deporte, que los investiguen y se vayan todos. Por eso nunca avanzaremos. Basura!

Vergonzosa la definición de la B! Dejar de competir es una irresponsabilidad para con todos pero mucho más para con uno mismo! El primero q debe purgar esta indignidad debería ser el club… te estamos mirando Llaneros!! La moral y el respeto no se negocian!

Que esta sea la posibilidad de marcar un precedente en nuestro fútbol. Lo sucedido hoy es lamentable, para ser futbolistas íntegros, es necesario ser rigurosos con el buen ejemplo. No es lanzar prejuicios, lo de hoy fue muy evidente. @Dimayor actúe pues.

No lo manchen así porfavor! ⚽️💔

Retrocedemos en el Fútbol. El Ascenso del Unión no debería ser permitido @Dimayor INTERVENGA

Lo de la B una vergüenza.... El 2o gol del Unión Magdalena ? Demasiado sospechoso. No hay derecho. Que papelón @Dimayor

No manchen el fútbol así por favor 😒 que tristeza nuestro fútbol….

Que vergüenza lo qué pasó hoy en el fútbol de la B, esto lo tienen que investigar, no se puede permitir que destrocen el fútbol de esta manera, por encima de todo tiene que estar el #FairPlay #Descaro #Vergüenza pic.twitter.com/dyArtMO60L

Que llegue a la A el equipo que sea no me importa pero así no “ RESPETO” ⚽️