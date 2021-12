¡Cuadrangulares apretados! Tabla de posiciones y reclasificación

GRUPO A

4 de diciembre



Deportivo Pereira 2-2 Junior Parcial

Deportivo Cali vs Atlético Nacional



1. Deportivo Cali 4 puntos (1+)

2. Junior 3 puntos (0)

3. Atlético Nacional 2 puntos (0)

4. Deportivo Pereira 2 puntos (-1)



GRUPO B

5 de diciembre



Alianza Petrolera vs América de Cali

Deportes Tolima vs Millonarios



1. Deportes Tolima 6 puntos (+5)

2. Millonarios 3 puntos (+2)

3. América de Cali 3 puntos (-1)

4. Alianza Petrolera 0 puntos (-6)



Tabla de reclasificación



1. Tolima, 83 puntos

2. Millonarios, 80 puntos

3. Nacional, 79 puntos

4. Junior, 72 puntos

5. Cali, 69 puntos

6. América, 62 puntos

7. Equidad, 60 puntos

8. Santa Fe, 59 puntos

12. Pereira, 53 puntos