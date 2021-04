Presidente Caicedo dio una preocupante radiografía económica del Cali

En el fútbol colombiano no es un secreto la difícil situación financiera de los clubes, uno más que otros, según la forma cómo han enfrentado la pandemia.



Deportivo Cali en su modelo de asociación no ha sido ajeno y tendrá que tomar decisiones drásticas a corto plazo para poder mantenerse en el tiempo.



Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, habló con el Súper Combo del Deporte sobre la actualidad del plantel y un secreto que se ha manejado hace un buen tiempo: La parte financiera, invitando a los socios de que es hora de cambiar los estatutos para evitar una situación peor en el aspecto económico.

Empezó con lo que significó en la parte financiera la eliminación de la Copa Suramericana: “Para la fase de grupos el premio eran 900.000 dólares, hay que agregar que de eso realmente al Cali le quedaba un 30% porque los costos de logísticas y los premios se absorben casi un 70%, se dejaron de percibir más o menos unos 300.000 dólares”, Marco Caicedo, presidente. Mientras tanto, por los partidos ante Tolima recibió 400.000 dólares.



Acerca de por qué no hubo mayor resistencia en Palmaseca, expresó que “no renunciamos, los muchachos intentaron darle la vuelta a la situación, entendiendo que Tolima es un equipo fuerte, físicamente tiene un portentoso de peso, es un equipo que se para muy bien, cuyo estilo es el contragolpe, sabíamos que iban a entrar a guardarse, a replegarse, y salimos a ganar ese partido, infortunadamente tuvimos un desliz en Ibagué, el equipo muy peligroso, de mucho cuidado, no se puede desestimar en algún momento”.



También se refirió al grupo alterno que utilizó Alfredo Arias y especialmente su frase de que la serie estaba liquidada con el resultado en Ibagué: “Creo que se malinterpretó totalmente la declaración de él, en especial el periodismo tiende a descontextualizar, así somos los seres humanos, cada quien lo interpreta como quiera, nosotros siempre estuvimos positivos, queriendo darle la vuelta al partido, así lo hablamos en los entrenos, los muchachos estaban mentalizados, lo creímos hasta el último minuto y no se dio”.



Respecto a si ahora solo les queda quedar campeones de la Liga, Caicedo dijo que “esa obligación está desde el principio en cada partido, esto no condiciona ni cambia nada, así estuviéramos en la Suramericana eso no cambia nada, esa ha sido la meta desde el principio, siempre lo lucharemos y estamos preparados para eso. Claro, ahora nos pone en mayor obligación y además en una mejor posición de poder afilar todas las baterías, de no tener los desgastes físicos y mentales de los viajes que surten tener que encarar los dos torneos, nos ocurrió el año pasado con un revés psicológico muy fuerte en el partido que jugamos en Buenos Aires que sentimos que debimos haber ganado contra Vélez Sarsfield, sentimos que nos dieron pito, perdimos ese partido y eso nos afectó fuerte y físicamente. Luego contra Equidad tuvimos seis ocasiones de gol y ellos en una jugada fortuita que le rebota a un defensa consiguen un gol de otro planeta”.



Analizando los restantes equipos clasificados, sostuvo que “esto arranca de cero, ya todo lo que se hizo hay dejarlo atrás, sentimos que salimos de ese bache que nos puso en el filo de la navaja, aprendimos una lección y es que estando contra la espada y la pared se puede ejecutar eso sube la moral, los equipos como las personas son de momentos buenos y malos, así le pasa a uno en la vida, el grupo está fuerte mentalmente, físicamente tenemos apenas una lesión y creemos que estamos en un buen momento”.



Sobre la llegada del uruguayo Gastón Rodríguez, expresó que Alfredo Arias “tenía razón en que teníamos una falencia en la zona 3, necesitábamos tener más más empuje y un poco más de ofensividad. En lo que no tenía razón es en el tema álgido, que es el que la gente no quiere entender, la situación financiera del club, sin embargo, logré hacer un esfuerzo sobrehumano, este es el momento en que no sabemos bien cómo vamos a terminar de sortear el resto del año, vamos a intentarlo, es una situación compleja, pero vamos a sortearla de la mejor manera, se viene Asamblea la próxima semana, los asociados son los únicos que van a tener que entender que el club está urgido de una reestructuración, el hincha no tiene por qué escucharlo ni entenderlo, no lo va a entender, nosotros tenemos que ser racionales, inteligentes, porque Dios nos puso acá para tomar decisiones a veces duras, pero responsables ante todo. Sopesamos en este momento, tenemos una bala y la bala es esta última Liga, vamos a ver qué pasa”.



También deslizó que “teníamos una sorpresa para hacer un lanzamiento oficial, lo que puedo adelantar es que tenemos unos diseños hermosos, clásicos, tradicionales, evocando épocas lindas de algunos uniformes que nos inspiraron a los viejitos de un Cali que jugaba bien a la pelota en los 80, que si bien no lograron títulos por cosas ajenas a lo que pasa en el campo, nos pusieron a ilusionarnos con ese juego que nos gusta”. Extraoficialmente se maneja que Le Coq Sportif será la marca de la ropa deportiva del club y su lanzamiento oficial sería al concluir el campeonato.



Sobre si tiene aspiración de repetir en el Comité Ejecutivo argumentó que “es un tema muy difícil para mí en particular, porque vengo de una familia exitosa, que ha tenido una vida muy privada y no tenemos necesidad de entrar en esta complejidad del fútbol, para mí ha sido muy difícil en lo personal, para mi familia; me toca evaluar muchas cosas, increíblemente soy el único que no gano desde ninguna perspectiva, para mí el costo es muy elevado, distinto a los jugadores y el personal de administración que tienen una remuneración; en el caso mío tengo todo para perder y nada para ganar, es una decisión difícil, me da pesar porque la institución no puede quedar a la deriva”.



De la misma forma, dejó una respuesta tajante y a la vez preocupante: “El Cali necesita una reestructuración, un periodo de transición antes de que este barco se hunda, no lo podemos permitir, así que con el aval de los asociados y el entendimiento de ellos, con un esquema programático, no lo entenderán los hinchas, lo entenderán solo quienes conocen la situación interna financiera. A mí me da cierta tranquilidad en lo deportivo porque se avizoran cosas bonitas en los jóvenes, hemos tenido que acelerar procesos”. Se trata de una reestructuración en el modelo económico y en los aspectos financieros, el club en este momento no es viable y sostenible en el tiempo, he hecho unos planes de choque que han surtido efecto, el año pasado logramos con mucha dificultad sacar el punto de equilibrio, este año me ha tocado profundizar en ellos, tenemos un plan de ahorro anuales de $1.000 millones en toda la operación, pero actualmente no hay cómo sacar más plata de la operación. El siguiente paso es que vamos a tener que cortar en donde duele y en lo que la gente no entiende: en la nómina, en el plantel, allí tenemos que profundizar en una reestructuración, por lo menos mientras se pone la casa en orden, pensaría que son uno o dos años de transición, hay que echarle mano al plan específico y explicarlo a quienes quieren entender”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces