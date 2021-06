Cali trabaja para lograr la diferencia sobre Tolima en Valledupar

La Dimayor anunció este martes una nueva fecha y sede para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Deportivo Cali y el Tolima: El viernes 4 de junio (3:30 p.m.) en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, una de las ciudades intermedias que no ha tenido alteración del orden público ni tampoco altas cifras de contagio de covid-19.



Las últimas opciones que se habían manejado en diferentes ciudades tuvieron que cancelarse por amenazas de algunos grupos de hinchas, uno incluso del elenco ‘azucarero’.



Cali había presentado en dos ocasiones la solicitud de jugar en el Estadio George Capwell, de Guayaquil, pero la Dimayor ha ido hasta las últimas instancias para que la Liga no se mueva del país.

Por ello, aguardando que la quinta sea la vencida, el conjunto verdiblanco trabaja con intensidad para lograr un triunfo abultado, superior al 3-0, una tarea complicada más no imposible, aunque las últimas confrontaciones hayan favorecido al cuadro ‘vinotinto y oro’.



El técnico Alfredo Arias ha tenido 35 días para preparar la estrategia ideal con que pueda encontrarles la horma a las debilidades del adversario y revertir el marcador, especialmente en el aprovechamiento de las opciones que genere y que sus hombres de ataque estén claros.



Los bloqueos de entradas y salidas de la ciudad provocaron algunos inconvenientes en un comienzo para que todos los futbolistas llegaran a Pance, pero poco a poco se fueron solucionando y no se piensa en nada distinto que encontrar el mejor funcionamiento colectivo para conseguir la difícil tarea ante un equipo que se defiende muy bien, pero que en la parte ofensiva también ha tenido problemas y quedó eliminado de la Copa Suramericana.



Todo el plantel está disponible y los resultados de las pruebas PCR no dieron ningún positivo, lo que indica que se contará con todas las armas posibles no solo para buscar el paso a la semifinal sino quitarse de encima el dominio que en el último tiempo ha tenido el cuadro que orienta Hernán Torres.



El ganador de esta llave se medirá a Equidad, mientras que la restante semifinal la jugarán Millonarios y Junior. Ahora, sin la presión de Colombia ser sede de Copa América hay mayor tiempo para realizar las series definitivas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces