Mayer, ¿en la cuerda floja? Sorpresa con su posible relevo en el Cali

El ambiente en el Deportivo Cali no es el mejor, desde que inició el presente año y mucho menos ahora con la derrota por la mínima diferencia contra el América de Cali, en el clásico vallecaucano número 297 por la Liga BetPlay.

Además, Mayer Candelo completó su noveno partido al frente del equipo profesional, donde no ha podido ganar, teniendo 4 empates y 5 derrotas; que lo dejan en la última posición con 4 puntos, y en el total del 2022, con solo 22 unidades. Sin mencionar que es el equipo más goleado con 22 anotaciones.



Es por eso, que desde la ciudad de Cali ya se habla de un posible reemplazo y todo apunta que sería un histórico del Fútbol Profesional Colombiano, con trayectoria en muchos clubes, entre ellos el Cali y el América.



Jaime De La Pava Márquez, sería el elegido por el Comité Ejecutivo de la institución azucarera, para recibirle el relevo a Mayer Candelo, y estaría acompañado del ex preparador físico de la Selección Colombia, Eduardo Velasco.





Por el momento no hay pronunciamientos oficial, ni siquiera de la salida de Mayer, pero cada vez más la situación técnico caleño se vuelve más insostenible, por la hinchada, que está reclamando resultados por la cantidad de partidos que lleva el estratega, dejando al equipo en el fondo de la tabla.



Pero por otro lado, dicen que le daría más días al técnico actual.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15