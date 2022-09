Daniel Luna: ‘No se me han dado las cosas, como al equipo’

Deportivo Cali acumuló una fecha más sin ganar en la liga colombiana, esta vez sucumbiendo contra el América de Cali, que aprovechó el hombre de más en la cancha por la expulsión del mediocampista Kevin Salazar y por la mínima diferencia, se llevó el clásico vallecaucano disputado en el estadio Pascual Guerrero.

Tras el compromiso, el volante 10 del conjunto azucarero, Daniel Andrés Luna, habló del momento personal y de su equipo, que aún no conoce el triunfo en el actual semestre: “pienso que no se me han dado las cosas, como al equipo. El momento en el que estamos no me ayuda y a ninguno”.



Recalcó que sabe que la situación no es la mejor, pero que está trabajando para levantar al equipo: “soy consciente, el profe y los compañeros que todos los días me trabajo al 100, siempre quiere mi oportunidad, dar el máximo, demostrar todo mi talento y sé, que va a llegar el momento”.



Deportivo Cali volverá a competencia el próximo domingo en horas de la noche, cuando reciba en su estadio en Palmaseca al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15