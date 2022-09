La ‘fiebre’ por el álbum del Mundial: alto valor por las láminas

La atención por Qatar 2022 está a tope, no solo por el inicio del certamen, pactado para finales de noviembre, sino por el álbum del Mundial, que fue estrenado recientemente. En Colombia no es la excepción, pese a que la tricolor no estará en la cita orbital.



Los valores por la adquisición del álbum, laminas y la caja de 104 sobres, han generado todo tipo de debates. Ahora, hay otro mercado en el que están las láminas doradas, que, para esta edición, tendrán su lugar especial.



Las populares ‘monas’ doradas, tienen el diferencial en el álbum, con los jugadores que son figuras y algunas leyendas, que son más complicadas de conseguir. Es el caso de las figuras de Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que entran para este apartado.



Sin embargo, los precios de estas figuras pueden estar por encima de los 5 millones de pesos. Por la complejidad y demás, algunos curiosos optaron por vender estar figuras a través de Ebay y Mercado Libre.



La figura de Messi alcanza un valor cercano al millón de pesos, Neymar los 850 mil y Lewandowski los 200 mil.