Carlos Gómez: el apodo de ‘Tinito’ y el sueño de la Selección Colombia

Uno de los jugadores que está llamando la atención, en el tiempo reciente en Colombia, es Carlos Andrés Gómez. El extremo del embajador viene destacándose con el cuadro de Gamero, de quien ha recibido toda la confianza, para transformarse en una de las figuras del equipo.



No solo fue el doblete contra Santa Fe, durante el semestre, ha demostrado todo el potencial y cualidades que posee. El jugador habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, sobre su carrera, sueños y también la parte personal.



Presente con Millonarios: muy contento, la verdad era un momento que he querido tener. Se nos ha dado con el trabajo como equipo. Tenía el arco cerrado, pero era más trabajar esa parte. Gracias a los profes Arnoldo Iguarán y a Gamero he mejorado en esa parte y lo he venido haciendo bien.

Apodos: no tengo problema sobre eso, me siento bien la verdad. Me gusta el ‘tinito’, es un honor que me comparen con esa estrella.



Enseñanzas de Iguarán: me ha trabajado sobre la definición, que tenga tranquilidad y levante la cabeza en el último tercio. La forma como le pegaba al balón, me la ha enseñado. Son trabajos que me ha enseñado también Gamero, me pide que encare. Me gusta que me manden al espacio el balón.

Llegada a Millonarios: salí de una escuela llamada Real Quibdó. Estaban haciendo pruebas, me comentaron y tuve la posibilidad de venir. Me probé en la Sub 20 como lateral izquierdo, luego vieron las condiciones y me probaron de extremo, ahí quedé definitivamente. Era el único lugar que yo veía flojo para meterme, lo había hecho antes y me iba bien. Me quedé ahí y luego probé de extremo.



El profe Ricardo Salazar me probó de extremo, para ver qué tal. Él ya había visto mis cualidades, me fue bien.



Virtudes en velocidad: desde pequeño he sido así, voy mejorando en las deficiencias que me faltan. Como han visto, he logrado mejorar. Me gusta ver a Mbappé y he aprendido de él.



Compromiso con la parte defensiva: es un trabajo que venimos haciendo todo, el profe nos dice eso. Atacamos todos, defendemos todos. Es de once y se hace la labor.



Virtud oculta en el juego aéreo: desde chico me gustaba saltar con los compañeros, eso me dio la saltabilidad que tengo ahora.



Con Pereira tenemos una amistad buena, pero con el que mejor me siento es con Diego Herazo. Somos chocoanos y llevamos la alegría, mantenemos recochando y nos llevamos bien.



Sus orígenes: la verdad mi niñez fue dura, pero nunca me rendí. Desde pequeño mi papá me metió en el fútbol, me ha tocado duro. Desde pequeño no estuve con mi familia, estuve afuera buscando el sueño de ser jugador. Salí desde los 11 años de mi casa, fui a Cali, me recibió la escuela de profe Bernardo Redín, allá me tocaba jugar con unos Sub 20, los otros equipos no estaban interesados, no había casa hogar.



Al no tener el dinero para pagar eso, los equipos ponían excusas. El único club que me la dio fue Bernardo Redín, siempre se lo agradeceré. En un momento pensé en dejar el fútbol, cuando pasé al club Estación Verde, no me sentía bien y decidí regresar en diciembre y no volver.



Complicaciones en su formación: no tenía guayos y me los regalaba el profesor Jefferson Santos, es como mi padre futbolísticamente. Él me agarró en el barrio, con otro profe que se llama Domingo Abadía, jugando así. Me invitó a la escuela y a la semana teníamos un torneo, me regaló un par de guayos, me apoyó.



Relación en cancha con los compañeros: es buena, siempre se da esa alegría. Me la llevo bien con todos porque soy muy alegre, en todo momento. Me gusta estar compartiendo con los compañeros.



Su música favorita: me gusta el ‘Exótico’ del Chocó, es de baile. Es un ritmo todo pegajoso, sabroso. Es como entre champeta, se mantiene moviendo.

Llamado de Selección Colombia: para mí sería un sueño, que me convoquen a esos partidos. Pero por el momento estoy más concentrado con el equipo, para lograr ser campeones y darle ese título a la familia y a la hinchada que nos apoya en todo momento. Sería un sueño vestir la Selección Colombia.



Sus sueños y referentes: me gusta mucho la liga de Inglaterra, me gusta el Liverpool. Tengo de referente a Luis Díaz, sería un sueño compartir con ese jugador, sería un sueño.