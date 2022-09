¡Vuelve y juega! Dimayor multa al Cali e investigará a Germán Mera

Este miércoles, la Dimayor publicó la Resolución No. 056 de 2022, por la cual se imponen las sanciones del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Categorías “A” y “B”, en donde en el Artículo 7º, multa al Deportivo Cali en un caso pendiente de la fecha 8 y en el Artículo 12º, inicia indagación en el caso de Germán Mera en el clásico contra el América de Cali.

En el primer caso, el Comité resuelve “Sancionar al Club Asociación Deportivo Cali con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Alianza Petrolera S.A.”.



El hecho trata del ingreso sin autorización del asistente técnico Darío Sierra al camerino de árbitros tras finalizar el partido, en el cual reclamaba la expulsión que sufrió al terminar el encuentro.



Esto dice el informe arbitral:



Finalizado el partido entre los equipos Alianza Petrolera vs Deportivo Cali en la ciudad de Barrancabermeja con un marcador 4x4, el señor DARIO SIERRA, entrenador asistente del deportivo cali, empuja la puerta que estaba ajustada del camerino donde se encontraba el equipo arbitral y SIN AUTORIZACIÓN ingresa al camerino y expresa de manera calmada lo siguiente delante del equipo arbitral y el comisario del partido “ESCALANTE como me vas a expulsar, llevo más 10 años que no me expulsan en Colombia” luego el comisario de campo se pone de pie y sale del camerino con el señor asistente del deportivo cali DARIO SIERRA.”.



Para el caso correspondiente a defensor central Germán Mera, el informe solo menciona que iniciará el proceso de investigación por provocación al público:



Artículo 12º. En indagación. Germán Mera, jugador del registro del club Asociación Deportivo Cali (“Cali”) por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el



numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 10ª de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club América de Cali S.A.



¿Qué dice dicho numeral?



Toda persona que provoque al público durante un partido será sancionado con una suspensión de dos (2) a cuatro (4) fechas y una multa de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción.



Por último, el mediocampista Kevin Salazar, quién salió expulsado en el primer tiempo con roja directa en el clásico, recibió solamente una fecha de sanción, más la habitual multa económica.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15