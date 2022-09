Pedro Sarmiento habló del nuevo Nacional: ‘esclavos de los resultados'

Atlético Nacional se la jugará con Pedro Sarmiento en lo que resta del torneo o antes, si logran definir la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Como técnico encargado, el antioqueño habló de su llegada al mando y lo que espera que el equipo logre a partir de este domingo, cuando visiten en Montería a Jaguares.

"No ha sido fácil reemplazarlo (Hernán Darío Herrera). Quiero continuar con lo que hizo el profesor Hernán Darío Herrera. En el fútbol es más lo que se sufre que lo que se gana, vamos tratar de resolver este momento, hay motivación y esperamos lograr cosas importantes. Soy un hombre positivo y de mucha fe. Espero aportar de la mejor manera, llegar a Nacional en estos momentos es especial y motivante, hay dificultades, es un reto que me atreví y espero que pueda aportarle. Lo anterior fue diferente. Sin decir que sea malo", remarcó.



Además, "debemos enfocarnos en nuestro trabajo. Me voy a ocupar que el grupo pueda estar unido a favor de Nacional y que el rival esté más ocupado en nosotros que al revés. Tenemos poco tiempo y debemos seguir mejorando. El tema de la lealtad con Hernán Darío (Herrera), hablé con el presidente (Mauricio Navarro) y le dije que primero hablaran con él. Yo le dije a Hernán que me iba con él, pero me dijo que era empleado del club y debía seguir. 'Vos hiciste lo que pudiste'. Recibir el puesto de Hernán Darío, yo lo pensé, me correspondía irme, pero la junta directiva me dijo que debía quedarme. Querían cuidar su inversión porque había tres técnicos".



En cuanto al trabajo, "hubo poco tiempo para tener un acondicionamiento en el equipo para este semestre. Ya estoy al frente y debo obtener buenos resultados. Hay que sacar el cero sin dejar de atacar, defender es un arte. El tema del técnico interno puede sonar a advertencia, pero todos los técnicos estamos advertidos. Somos esclavos de los resultados. Lo ideal sería mantener la continuidad de una información. El futuro es ya, hay que dar resultados. Yo quiero mejorar, darle una mayor impronta, que el grupo se adapte a mi voz. Toca saltarme algunos pasos por la premura del tiempo".



Profundizando los conceptos, Sarmiento explicó que "en Nacional quiero equilibrio en el juego, tener la pelota y saberla administrar. No podemos renunciar a atacar. Ahora jugamos con (Kevin) Mier, (Felipe) Román, (Emmanuel Olivera) Turro, (Cristian) Castro, (Danovis) Banguero, (Yerson) Candelo, (Nelson) Palacio, (Sebastián) Gómez, (Andrés) Andrade, Dorlan (Pabón) y (Jefferson) Duque. (Daniel) Mantilla estaba nivelando cargas. Me gusta el 1-4-3-3. Con un volante cabeza de área, lo interesante es que la pelota cuando ruede, el equipo sea coherente para recuperar la pelota. Fortalecer el bloque en ataque y en defensa, hay figuras que uno puede ir armando. Variantes que uno va hacer, se pueden trabajar. No podemos quedarnos en una sola estructura, el jugador polivalente va tomando más fuerza. En la medida que cada uno cumpla su tarea, podemos ir revisando las estructuras de juego".



En cuanto a la posibilidad de hacer ejercicios a doble jornada, Pedro explicó que "el doble turno depende de lo que usemos el tiempo. El entrenamiento de la mañana es largo, no lo descarto. Hoy hicimos juego de posesión y trabajo táctico, no puedo hacer muchos cambios drásticos. Hay que ir paso a paso, con cautela hacer los cambios".



Finalmente, el estratega comentó que "el club salió 8 jugadores y solo llegó Román. Quisiera tener más alternativas, pueden faltar jugadores, hay jóvenes que nos pueden aportar. Tenemos un vacío, porque hay muchos jugadores que no pueden estar en el plantel, con los que tenemos, hay que trabajar al máximo".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8