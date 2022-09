David González: ‘Pecamos, pero quedo contento con lo mostrado por DIM’

Deportivo Independiente Medellín sentenció su eliminación en la Copa BetPlay 2022 a manos de Millonarios, a quien logró igualarle la serie tras el 0-2 en la ida, pero que, en los ratos finales del partido de vuelta, el conjunto azul pudo recobrar la ventaja. Al final del partido, el técnico David González habló sobre esta serie y se mostró satisfecho por el juego, a pesar de la eliminación.

“Me quedo con un primer tiempo donde Millonarios no estuvo cómodo, no encontró espacios y no sabían qué estaba pasando. Hemos venido entendiendo como poner incómodos a los rivales, estamos siendo efectivos y encontramos a nuestros delanteros con facilidades de anotar. En el segundo tiempo, con la expulsión, tuvimos que manejar más la pelota, Millonarios cerró espacios y eso fue lo que hizo bajar el ritmo al partido. Pecamos en las faltas, pero quedo contento por lo que el equipo mostró contra un equipo que rara vez le suceden esas cosas en Colombia”, remarcó González.



Además, el estratega analizó los cinco goles que le han marcado en los últimos dos partidos. “De esos cinco goles, cuatro ha sido de balón parado, dos penales y dos tiros libres. En la pelota parada o se hace muy bien, o cualquier cosa que falle, generan consecuencias. Tratamos de minimizar los errores, nos están marcando, pero tenemos que ver como ajustar el tema defensivo y del balón parado”.



Pensando en el próximo partido contra América de Cali, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022, David precisó que “la clave está en que el jugador no se quede con la eliminación. Duele el resultado, habíamos igualado la serie y es lo que duele. Tenemos que quedarnos con el juego y la continuidad que habíamos mostrado en el clásico, eso nos tiene que dar confianza, se nota que no es algo aleatorio y estamos tomando una identidad. Hacemos el duelo rápido de la eliminación, el equipo está jugando bien y nos concentraremos en lo que viene”.



Por su parte, Andrés Mosquera Marmolejo resaltó que “no había duda en el orden de la barrera, en el impacto de la pelota se desorganiza la barrera y ahí pasa la pelota para el gol. Tenemos que quedarnos con la buena imagen del primer tiempo, estaremos con nuestra gente contra un gran rival como América y nos debemos enfocar para ganar y sumar puntos en la Liga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8