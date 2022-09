Juan David Pérez confiesa sus planes con América: ¿podrá cumplirlos?

América de Cali ya empezó a trabajar lo que será el partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, donde visitará al Deportivo Independiente Medellín, el día sábado en el estadio Atanasio Girardot, buscando ahora, los primeros lugares de la tabla. Sobre el partido, el extremo Juan David Pérez, habló para el programa ‘El Súper Combo del Deporte’, resaltando que será un equipo difícil.

“Vienen con una alza por el clásico, los primeros 45 minutos que alcancé a ver, era un partido excelente. Es un equipo difícil que también te elabora con Ricaurte y con Arregui que presiona, son importantes por las bandas y en la delantera los dos que están son muy fuertes con buena definición. América debe seguir por su estilo en lo que está haciendo, convencido de que debemos mejorar cada día y vamos a hacer un buen partido”.



Referenció la diferencia de sus dos momentos en el equipo escarlata: “mi primera etapa fue bastante difícil, complicada por todo lo que pasó con lo de la pandemia, todo ese tipo de cosas y con la salida del profe en ese momento, fue una etapa muy difícil, se hizo para mi muy complicada para mi familia también, ya que no estaban saliendo como las venía haciendo”.



“Pero en esta segunda parte, estoy más contento y tranquilo con la confianza de un profesor, que desde el principio quiso que viniera, tanto en el primer ciclo como en este segundo, es una persona que la verdad estoy muy agradecido con él y tratando de hacer las cosas de la mejor manera, para que esta segunda etapa sea diferente para América”, aclaró el cordobés.



Dijo que aún tiene mucho por darle al grupo: “lo que de pronto he hecho en otros equipo, tratando de marcar goles, ser más desequilibrante, aportarle mucho más al equipo; pasa más que todo por ahí, hay muchas personas que conocen mi capacidad y eso se lo quiero brindar al América en este semestre”.



Quiere volver a salir campeón, pero ahora estando desde la cancha: “hace seis meses lo logré en Once Caldas donde era un jugador determinante marcando goles, que se ganó la hinchada de esa manera y ahora en un equipo tan grande como es



América, que se pueda hacer lo mismo. He tenido varios equipos, donde no en todos me ha ido bien. Quiero salir campeón con América y jugando, estando en la cancha y no en la tribuna”.



Fue interrogado sobre la diferencia que tiene su etapa con Guimaraes a lo que pasó con Juan Cruz Real: “en lo personal para mí, el profe tiene un manejo de grupo totalmente diferente, le da la oportunidad a la mayoría de los jugadores y lo hace sentir como si todos fuéramos titulares. No te excluye a un lado y eso no solo pasó conmigo, pasó con uno, dos o tres jugadores en América, que en su momento salieron, todo mundo se dio cuenta de eso, siendo jugadores importantes para la institución. Pasó de esa manera, pero nuevamente estoy aquí para hacer las cosas de la mejor manera”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15