¿Deportivo Cali está en riesgo? Puntos a los quedó del descenso

Deportivo Cali tuvo una de sus derrotas más duras en el último tiempo. El cuadro azucarero cayó con Once Caldas en condición de visitante, en un duelo directo en la lucha por no descender.



El resultado fue bastante inesperado ya que el Blanco Blanco no venía en un gran momento mientras que los azucareros mostraron una buena cara en la primera fecha y en Copa Betplay.



Pues bien, Cali no fue superado por Once Caldas en la tabla del descenso, pero sí le recortó distancia en la tabla del descenso. Si bien, ninguno de los clubes está en los puestos de descenso sí hay riesgo de que pierdan la categoría de hacer un mal segundo semestre.

¿A cuántos puntos quedó Cali del descenso?



Tanto Unión Magdalena como Atlético Huila son los dos equipos que están descendiendo. No obstante, Cali solo supera por cinco puntos a Once Caldas, que es el primer equipo que se está salvando.



Eso sí, entre ambos equipos están ubicados Alianza Petrolera, Jaguares y Envigado, por lo que la cercanía del Azucarero a los puestos de descenso no es tanta.



Vale recordar que, en la tabla del descenso de 2023, Cali aparece lejos, pero el azucarero entra al descenso en 2024 en la casilla 18 y las 19 y 20 serán ocupadas por los equipos del Torneo Betplay.