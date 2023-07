William Amaral no podrá dirigir a Nacional en Libertadores: detalles

Atlético Nacional ha confirmado este lunes que su técnico, William Amaral no podrá dirigir de momento al cuadro verdolaga en Copa Libertadores, por lo cual no estarán en el banquillo en el duelo ante Racing el próximo jueves.



El equipo antioqueño explicó que el entrenador brasileño no podrá dirigir debido a que la documentación para la homologación de su licencia UEFA Pro ante Conmebol está en trámite.



“Nuestro director técnico, William Amaral, cuenta con licencia UEFA Pro, la cual está en trámite de homologación ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. Este proceso comenzó a hacerse desde la salida del técnico Paulo Autuori”, señaló el comunicado.

“Amaral estará antes, en el entre tiempo, durante y después de los juegos de Libertadores dando instrucciones y en comunicación con sus dirigidos”, complementó el club.



Por su parte, Nacional aseguró que Diego Arias será el director técnico en los juegos de Copa Libertadores ya que posee la licencia Pro Conmebol mientras que Caio Mello aparecerá como asistente, como había sido inscrito previamente.



Vale señalar que Arias se desempeña actualmente como entrenador de las divisiones menores del club y ahora tendrá el gran desafío de sacar adelante el primer juego ante Racing en Libertadores.