Pinto no ocultó la frustración: ‘No podemos entrar en desespero’

Deportivo Cali continúa con el mal momento en Liga BetPlay. Nueva derrota contra el Huila, que lo compromete cada vez más en la tabla del descenso. Parece que las cosas apuntan a que el 2023 no puede terminar bien para los azucareros, pese a que queda mucho de por medio.



Jorge Luis Pinto, técnico del cuadro caleño, no ocultó la tristeza. Fecha a fecha, con los resultados que se obtienen, no sirven para alejarse del descenso. Estas fueron sus declaraciones, tras el duelo en el Guillermo Plazas Alcid.



Mal momento del Cali y cómo revertirlo: no es el momento preciso para explicar lo que pienso, no tengo ganas de hablar. Vamos a ver el video, hay cosas buenas del partido. Hay errores que cuestan partidos. Luchamos, corrimos los 90, no encontramos el gol. No sé qué, no hay expresión ni palabra para decir qué nos pasa.



Explicación del planteamiento táctico: después del gol lo buscamos, siempre lo hacemos. Tratamos de abrir la cancha, desequilibrar, profundidad directa. Buscamos mandar los marcadores al ataque, con tres volantes 10. No encontramos, tuvimos varias opciones de gol.



Momento para salir del bache: trabajaremos lo futbolístico y lo anímico, para encontrar claridad, más que todo en ataque. No hay que entrar en el desespero, ni discutir entre nosotros. Es analizar entre el equipo.