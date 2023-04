Marco Pérez y una grave denuncia sobre Mejía: 'No puede quedar así'

Águilas Doradas cayó (3-1) en su visita al Sierra Nevada, en un partido friccionado que terminó en pelea y que dejó varios expulsados. Unión Magdalena se quedó con los puntos y escaló hasta la decimotercera casilla, a 3 puntos del octavo.



En la rueda de prensa post-partido, el técnico Lucas González salió en compañía de Marco Pérez, autor del gol del descuento. El experimentado delantero lo hizo para denunciar públicamente a Alexander Mejía, jugador del ciclón, por llamarlo "esclavo" en repetidas ocasiones. Marco quiere que este situación no pase por alto.



"Lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", mencionó el jugador asegurando que se lo dijo delante de sus compañeros.



En medio de la rueda de prensa Marco también recordó que Mejía habló de los árbitros después del partido ante La Equidad y que esta situación es más grave. "Mejía habló del fútbol colombiano que había que mejorar mucho en los árbitros, la manera cómo se expulsaba y todo, pero creo que esto es más grave aún. La manera cómo me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros".



Y agregó: "No sé estaba bravo. Seguramente estábamos peleando, pero son cosas que se quedan en la cancha como por ejemplo: ‘vos sos malo, yo tengo una Libertadores’, cosas así, pero cuando te dicen esclavo, esas son cosas que no van en el fútbol y más en nuestro fútbol colombiano".