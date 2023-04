Nacional tendrá agitado abril: retos que tendrá en Liga y Libertadores

Con el empate sin goles frente a La Equidad en la fecha 11, Atlético Nacional inició este mes. Le espera un agitado calendario con otros siete retos, incluidos los compromisos ante Patronato y Melgar, en las primeras jornadas de Copa Libertadores.



Paulo Autuori asumirá los próximos compromisos con duras bajas, entre ellas las de Kevin Mier y Jarlan Barrera, quienes todavía tendrá unas semanas para recuperarse de sus lesiones. En abril de 2023 los verdolagas no solo tendrán su estreno en el torneo continental sino también atractivos duelos en la liga local: Junior, América y DIM, entre algunos.

La buena noticia para Nacional es que en abril tendrá su centro de operaciones en casa. De los siete partidos que tendrá solo dos serán fuera del Atanasio Girardot, el primero este miércoles en Santa Fe (Argentina) y el siguiente ante Envigado en la fecha 15.



Los siete partidos que afrontará Atlético Nacional en abril



Patronato vs Nacional

Copa Libertadores - Fecha 1

Miércoles, 5 de abril (5:00 pm)



Nacional vs Junior

Liga Betplay - Fecha 12

Lunes, 10 de abril (6:00 pm)



Nacional vs América

Liga Betplay - Fecha 14

Domingo, 16 de abril (6:20 pm)



Nacional vs Melgar

Copa Libertadores - Fecha 2

Jueves, 20 de abril (7:00 pm)

​

Envigado vs Nacional

Liga Betplay - Fecha 15

23 de abril (Por definirse)



Nacional vs Unión Magdalena

Liga Betplay - Fecha 16

26 de abril (Por definirse)



Ind. Medellín vs Nacional

Liga Betplay - Fecha 17

30 de abril (Por definirse)