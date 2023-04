Nacional no lo aprovechó, en Europa lo buscan: él es Yehider Ibarguen

Los procesos de formación del fútbol colombiano se han mejorado, con el paso de los años. Talentos van surgiendo, mostrándose y adaptándose a la dinámica que representa la élite del deporte.



Sin embargo, la fuga de talentos es evidente, algunos se quedan en el camino por motivos deportivos o extradeportivos, lesiones o simplemente una cuestión de gustos. Yehider Ibarguen, de 19 años, tuvo su paso por Atlético Nacional, con proyección y condiciones que gustaron, pese a esto, no fue suficiente para algunos, que decidieron marginarlo del equipo.



Actualmente, se encuentra a prueba en el fútbol de Europa, buscando una oportunidad para destacar, mostrar su talento y encontrar su lugar en la élite del fútbol, en algunos clubes importantes de España y Portugal. En charla con FUTBOLRED, el lateral contó cómo fue su llegada a Nacional, en las divisiones menores “Entré a Nacional en el 2020, entrené con el profesor Alejandro Restrepo. Soy lateral izquierdo o extremo. Soy un jugador ofensivo, buen juego aéreo, inteligente, tengo buena toma de decisiones. Fuerte en el 1 vs 1 ofensivo y defensivo, buena media distancia”.



Empezó en los clubes Visión y Sol de Oriente, donde se destacó desde pequeño, hasta que, en el 2019, lo vieron y decidieron llevarlo al cuadro verdolaga. Fuentes cercanas consultadas por FUTBOLRED, cercanas al entorno de las categorías inferiores, afirman que su potencial y proyección era impresionante.



Sus inicios no fueron fáciles, vivía cerca a la quebrada la Iguaná, cerca del Calasanz en Medellín, en condiciones delicadas. Personas cercanas a los clubes donde inició lo ayudaron, no solo para que tuviera un mejor desempeño en el fútbol, sino para que mejorara sus condiciones de vida.



Yehider también destacó las cosas que aprendió, al llegar a Nacional “Fueron más específicos al entender el juego, en Sol de Oriente no tenía para trabajar sobre el juego, en Nacional entendí eso, los movimientos, leer un partido y saber en qué momento se debía atacar y defender”.



Pese a todas las condiciones, su historia en el cuadro verdolaga llegó a un final infeliz. Decisiones extradeportivas, ajenas al jugador, no permitieron que hiciera parte del plantel profesional, pese a que, en su momento, Alejandro Restrepo (durante su etapa en el primer equipo) le afirmaba que lo iba a tener en cuenta, dándole rodaje en Copa.



El desespero por no tener chances, quedando al margen de las oportunidades, llevaron a la desmotivación, pensó en abandonar el fútbol a finales del 2022. A Yehider se le presentó la opción a inicios de este año, partiendo al fútbol europeo, gracias a sus representantes, para iniciar la adaptación a la nueva cultura y dinámica deportiva.



Su talento lo ha llevado desde ya, a destacar en España, probándose con Leganés. Además, según las fuentes consultadas en su entorno, afirman que equipos como Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Benfica, se han interesado por el futbolista.



Según las fuentes allegadas a sus representantes, hubo intención de algunos clubes de la Liga BetPlay para tenerlo en cuenta para este 2023. Pese a eso, optaron por llevarlo al viejo continente. Exentrenadores de Nacional y exjugadores del entorno antioqueño, confirman sus condiciones, donde algunos aseguran que está para jugar a nivel profesional.