‘Hay cosas que no se pueden comprar’: Teófilo tras su fichaje en Cali

Teófilo Gutiérrez fichó por un semestre para jugar con el Deportivo Cali, pero espera rendir para alargar el contrato por lo menos un año más, después de salir del Junior, de Barranquilla.



El jugador abrió este viernes la rueda de prensa virtual de presentación con la siguiente frase: “Vestir esta camiseta es algo muy bonito, es un compromiso y un reto muy grande que tengo como jugador y con el suelo de poder ganar la Liga”.

De lo que realmente le afecta en el pie, respondió que “el médico les dará más detalles de la evaluación, estoy muy bien, gracias a Dios, por fortuna es una lesión muy leve, que voy a estar a disposición del entrenador en unos días, Dios mediante, y de mis compañeros para así poder ponerme físicamente muy bien, no va a durar mucho y poder jugar, que es lo más importante”.



Acerca de la forma en que se dio su vinculación, dijo que “fue algo que se fue dando a su debido tiempo. Gracias a Dios llego a una institución muy seria, muy grande, con grandes jugadores y lo más importante es poder rendir, disfrutar del buen fútbol, del estadio único que tiene el Deportivo Cali, de su hinchada, que es muy buena, que exige mucho y es un reto para mí poder vestir esta camiseta y disfrutar, ser feliz, que es lo más importante dentro de la cancha”.



En cuanto a lo que ha sido su recorrido y particularmente en Junior, sobre la motivación que tuvo para llegar al Cali señaló que “el compromiso de la institución, la seriedad y ver cómo me recibieron la primera vez que vine a valorarme, creo que fue un gol del presidente, de su gente, del médico, también de los compañeros, que me recibieron muy bien en club, eso te anima a que hay un buen grupo humano, jugadores que quieren ganar títulos a nivel nacional e internacional y que tiene Cali una cantera muy importante. La calidad humana de sus directivos y la seriedad me han llevado a sumarme al Deportivo Cali con un compromiso muy grande que tenemos todos los jugadores de poder dar la décima”.



De lo que más le atrajo de la ciudad y el equipo, sostuvo que “la calidez humana, de toda la hinchada, de compañeros míos de la Selección que han jugado aquí, gente seria, un club muy organizado en todo sentido y la verdad que tienen una linda hinchada, esperemos que revienten el estadio, así nosotros disfrutamos dentro de la cancha, la verdad es que Cali es una plaza futbolera, exige mucho, es un reto especial para mí”.



¿Qué veremos de ‘Teo’ en el Cali? “La versión de un jugador exquisito, técnico, que le quiere aportar a los compañeros, al equipo, mi filosofía siempre ha sido en función de equipo, tengo grandes compañeros adelante y en la mitad, y eso nos va a servir para poder estar en todas las líneas muy bien. Tenemos grandes arqueros, grandes defensas, creo que es un equipo muy sólido, que va a llevar a su hinchada a jugar lindo, como lo viene haciendo, pero sobre todo con mucho bagaje, con mucha experiencia dentro de la cancha, hay jugadores de Selección y eso es muy importante”.



Preciado: “Harold es un jugador con una calidad tremenda, un ‘9’ que se mueve muy bien, un ‘9’ diferente en el fútbol colombiano, que tuve la posibilidad de jugar con él en los Olímpicos y la verdad que hicimos muchos goles, representamos bien a nuestro país siempre que nos ponemos la camiseta, es un jugador que le está dando ese salto de calidad al Cali y lo necesitamos para que haga muchos goles y que se ría allí adelante, que es lo que el equipo y nosotros necesitamos”.



Si ve su llegada al Cali como una revancha, al no poder continuar en Junior, dijo que “gracias a Dios Cali me abrió las puertas, es un gran club, sus directivos son muy serios, tienen un proyecto muy grande, con jugadores jóvenes y de experiencia, y por qué no poder ir a la final, que es lo que queremos todos, ojalá Dios esté con nosotros y podamos jugar buen fútbol, como lo viene haciendo el Cali. Agradecerle a la familia Char, al jefe, don Fuad, por la confianza de poder volver al fútbol colombiano y poder hacer historia en Junior. Estamos acá y espero poder representarlos bien”.



Refiriéndose a lo que podrían ser los partidos ante Junior y América, exclamó que “son dos clubes muy interesantes, espero en Cali poder dar mi fútbol, esperemos que llegue ese día y que la gente disfrute. Los clásicos todo mundo quiere ganarlos y hay que prepararse para eso, pero sobre todo disfrutarlo en paz y que gane el mejor”.



Finalmente, a la pregunta de FUTBOLRED despejó la inquietud de si realmente rebajó considerablemente sus aspiraciones salariales para vestirse de verde: “Es un reto que se han puesto los directivos, hay cosas que no se pueden comprar y hay cosas que valen mucho, el Cali lo tiene, una ambición muy grande de armar un buen proyecto, lo están haciendo y esperamos que con la ayuda de Dios poderle dar muchas alegrías a la gente, que es lo que quieren sus directivos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces