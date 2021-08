Cali prueba su poderío ofensivo frente a Nacional en el Atanasio

Deportivo Cali se medirá este sábado (5:30 p.m.) a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, en uno de los partidos interesantes de la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021.



El técnico Alfredo Arias no tendrá a su lateral derecho y capitán, Juan Camilo Angulo, quien presenta un trauma en su tobillo izquierdo, por lo que será reemplazado por el volante Andrés Balanta. Como se sabe, Harold Gómez fichó con el Tolima y las otras alternativas para el puesto son juveniles.

Al que recupera es a su lateral izquierdo, Darwin Andrade, quien pagó fecha de sanción. Sin Teófilo Gutiérrez, confirmado apenas este viernes, el equipo saldrá a plantarle cara a un rival que se ubica quinto con 7 puntos, pero en defensa deja espacios que podrían aprovechar los rápidos atacantes ‘azucareros’.



Pero la verdadera intención es encontrar la claridad necesaria en ataque para resolver las opciones de gol que genere en el último cuarto verdolaga. Con 4 puntos de 9 posibles, Cali viene de perder 1-2 como local frente al Bucaramanga y es menester recuperar terreno.



Alfredo Arias reconoció que siguen teniendo dificultades para dejar a Harold Preciado mano a mano con los arqueros rivales y las confusiones en contención ayudaron a que el cuadro ‘leopardo’ se llevara los tres puntos.



Gastón Rodríguez, Michael Ortega, Jhon Vásquez y Preciado conforman el bloque ofensivo con el que el cuadro visitante quiere hacer supremacía en el Atanasio.



Del conjunto que dirige Alejandro Restrepo saben que hay que tener cuidado con jugadores como Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Yerson Candelo, Andrés Andrade y Jefferson Duque, que normalmente construyen sociedades en el cuadro paisa.



“Nacional es un equipo que de local nos va a atacar más que defenderse, seguramente tendremos que defender no tanto en fase ofensiva sino en la que realmente nos ponga el rival. Es un partido muy duro, ante un adversario que viene de una regularidad, sin gran esplendor, pero tampoco ha tenido ningún desperfecto, viene bien, nosotros vamos a salir a ganar, a tratar de plantear lo mejor posible para ganar, tratando de corregir esas cosas y potenciar nuestro poderío”, manifestó el entrenador ‘azucarero’.



Por su parte, Darwin Andrade señaló que para evolucionar “tenemos que jugar bastante por las bandas, repetir y ser constantes en eso, estamos comenzando, de pronto todavía no se ha solidificado el equipo con una base estable, pero todos estamos pensando en mejorar. Estuve una fecha por fuera y no creo que se pierda el ritmo en tan poco tiempo”.



Datos en el previo



Deportivo Cali solo ganó uno de sus últimos 18 partidos como visitante ante Nacional en Liga (6 empates, 11 derrotas), pero al mismo tiempo lleva cuatro sin caídas (1 victoria, 3 derrotas).



El elenco vallecaucano dispuso de 24 tiros de esquina en las tres fechas dela actual Liga BetPlay, siendo, hasta aquí, el equipo que más ‘córners’ tuvo. En el otro extremo figura Envigado, que sumó solo tres.



Estadio: Atanasio Girardot



Hora: 5:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Edilson Ariza (Santander)



Asistentes: Jhon León (Caldas) y Javier Patiño (Meta).



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Andrés Balanta, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Michael Ortega, Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Harold Preciado.



D.T.: Alfredo Arias.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces