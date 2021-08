Últimos con llamado a lista: movido cierre de inscripciones en Liga

Hasta este viernes 6 de agosto, a las 10:00 pm, los clubes tenían plazo de inscribir jugadores para la temporada 2021-II. Varios de ellos aprovecharon el último día para oficializar contrataciones, como el caso del Deportivo Cali con un anunció que rompió el mercado, y otros como Atlético Nacional, se quedaron con los crespos hechos y sin la posibilidad de contar con sus refuerzos. Toda una novela que imprimió dramatismo a la jornada.



En un mes se abrirá otro periodo de inscripciones. Por una semana podrán sumar jugadores libres y sin contrato. Los clubes que tengan cupos disponibles y quieran hacerlo, podrán incluir nuevas fichas. Por lo pronto, en FUTBOLRED hacemos un repaso de las últimas novedades en la Liga Betplay.

Deportivo Cali: el equipo azucarero anunció en la noche del viernes el fichaje del atacante Teófilo Gutiérrez, quien llegó procedente del Junior. El futbolista que sonó y sonó en Colombia, finalmente se decidió por el verde caleño, aunque eso le implicara bajarse el salario. Teo firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, con posibilidad de extenderlo hasta 2022. Según reveló Directv Sports, acordó un salario de 25 millones al mes, después de tener uno de los sueldos más altos en el fútbol colombiano: 350 millones en el tiburón.



Atlético Nacional: la disputa que libra con Cortuluá por el denominado caso Fernando Uribe, terminó siendo una piedra en el zapato y le impidió inscribir a sus refuerzos, tal como lo tenía planeado. No hubo acuerdo entre las partes, y por tanto los jugadores Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco, Nelson Palacios, Cristian Castro y Dorlan Pabón, quedaron a la deriva para 2021-II. El club anunció que seguirá defendiéndose ante los jueces constitucionales.



Millonarios: aunque no lo hizo oficial, el club embajador habría inscrito sobre la hora a Daniel Giraldo, quien este mismo sábado estaría en Bogotá realizándose exámenes médicos para ser anunciado como refuerzo. El exvolante de Santa Fe firmaría hasta diciembre, con posibilidad de extender su contrato. Según el periodista Diego Rueda, Millonarios también inscribió a los defensores Bréiner Paz y Felipe Banguero. Cabe recordar que el club negoció con Once Caldas para cederlos, pero finalmente no se dio lo que esperaba.



Deportes Tolima: en el último día de inscripciones, el campeón del fútbol colombiano anunció el fichaje del lateral derecho Harold Gómez, quien llegó procedente del Deportivo Cali.



Atlético Huila: aunque Arlex Hurtado ya había aterrizado en Neiva, tuvo que aislarse tras dar positivo a Covid-19 a su llegada. Este viernes el club oficializó su contratación, cerrando así el libro de pases para Liga 2021-II.