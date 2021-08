El Chiringuito reveló detalles de la tensa reunión Messi-Barcelona

Los medios siguen hablando de la inesperada salida de Lionel Messi del Barcelona y en el programa deportivo El Chiringuito, uno de los más famosos en España, le dieron palo al presidente Joan Laporta, a quien responsabilizan de lo que pasó. Entregaron detalles, hasta ahora desconocidos, de la reunión que no terminó bien.

Cristobal Soria, panelista en El Chiringuito, aseguró que "Leo siente que lo han utilizado y son parte de los reproches que se han hecho en la reunión. Jorge Messi le achaca a Laporta que ha llegado a la presidencia del Barcelona utilizando a su hijo. Cuando se hablaba de que había sido un comunicado consensuado, yo decía no no no. El comunicado se conoció con celeridad porque la reunión acabó mal. No había posibilidad".



Según Soria, la relación entre los Messi y Barcelona acabó mal y por eso, minutos después que la prensa en España empezó a hablar de los problemas para renovar al jugador, el club sacó el comunicado, que por supuesto, cayó como un baldado de agua fría.



Indicaron que además de la reducción salarial que le pidieron a Messi, en la última reunión hablaron de otro 30%, una oferta que según los panelistas de El Chiringuito fue hecha para un NO.



"El acuerdo es que se bajara a 30 millones de euros, es decir un 50%, y luego le pidieron bajar más, para cobrar 20 millones de euros. Puedes imaginar la cara de Jorge en ese momento, lo toman como me estás tomando el pelo. Su hijo hizo el esfuerzo, se bajó la mitad, no podía demostrar más amor por el club. Dos meses negociando todo, y a un día de anunciarlo dicen eso. La tensión subió entre Jorge Messi y uno de los directivos", manifestó Jota Jordi.