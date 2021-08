¡Fin a la novela! Teófilo Gutiérrez es nuevo jugador de Deportivo Cali

El jueves tres informaciones movieron el cotarro en Cali: La medalla de plata de Anthony Zambrano en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la salida de Lionel Messi del Barcelona y el inminente acuerdo de Teófilo Gutiérrez para jugar este semestre con el Deportivo Cali.

El atacante atlanticense lleva tres días en la capital vallecaucana y la versión que se conoció inicialmente era que venía a tratarse una fascitis plantar en el Departamento Médico del club. De hecho, un directivo le dijo a FUTBOLRED que “más que humo era un incendio” la posibilidad de que fuera vinculado al plantel.



Sin embargo, al final del jueves esa opción tomó más fuerza y al parecer el jugador ya había llegado a un acuerdo verbal con el presidente Marco Caicedo para estampar su firma hasta el próximo mes de diciembre.



Aunque su caso fue tratado por el médico Mario Figueroa, el Dr. Gustavo Portela estuvo muy atento y luego pasó a realizarle los exámenes médicos y a evaluar las imágenes diagnósticas.



Pese a todo, los directivos siempre se mantuvieron hasta el filo del viernes que no había ningún acuerdo con el delantero atlanticense, aunque a las 7:50 de la noche se informó por parte del club que sería presentado oficialmente, vía zoom, a las 8 de la noche.



El acercamiento se inició a través de Mario Yepes para que el atacante hiciera allí su recuperación de la lesión, pero Gutiérrez no quería quedarse sin jugar y rebajó considerablemente sus aspiraciones salariales, sumado a que el club conseguiría un patrocinador para cumplir con esa obligación.



Gutiérrez ha marcado 198 goles en 525 partidos disputados con los nueve equipos en que ha militado, pero también tiene 67 asistencias, lo que no deja dudas de su inteligencia para jugar de forma asociada. Desde ya se habla de la dupla ‘Pre-Teo’, como lo hicieron en la Selección Colombia que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



No hay duda que la vinculación de Teófilo es un golpe de opinión a tres meses de la elección del nuevo Comité Ejecutivo, al que el presidente Marco Caicedo aspirará nuevamente.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces