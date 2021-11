Cali y las cifras que preceden sus duelos con rivales del cuadrangular

Deportivo Cali quedó en el cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2021 y al empezar todos de cero debe concentrarse en mejorar los aspectos que no le permitieron estar más arriba en la tabla de posiciones y ser cabeza de serie, como era el objetivo de Rafael Dudamel.



Es cierto que la llegada del entrenador venezolano sirvió para dar un rumbo distinto a lo que fue la era sin cumplimiento de metas que encabezó Alfredo Arias, pero en los dos últimos partidos el equipo ha venido de más a menos y eso inevitablemente produce incertidumbre en su afición.

Esta es una llave bastante complicada, con un favorito como Nacional que cabalgó el torneo hasta la antepenúltima fecha, un Junior que cuando está iluminado hace diferencia por su amplia nómina y la revelación del semestre como Pereira, que cuenta con jugadores rápidos y habilidosos.



Analizando los enfrentamientos entre los cuatro durante este semestre, Nacional es el rival al que más ha enfrentado el conjunto verdiblanco: En Medellín salió ganador el cuadro verdolaga 2-0 en la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021 con goles de Jonathan Álvez y Jonathan Marulanda, mientras que en la semifinal de la Copa BetPlay empataron 2-2 en Palmaseca y Nacional se impuso 1-0 en el Atanasio Girardot, ambos con arbitrajes polémicos.



Con Junior se midió el 29 de agosto en Palmaseca por la séptima fecha de la Liga, con anotaciones de Gastón Rodríguez y Didier Moreno. En la séptima fecha del certamen del primer semestre los ‘azucareros’ vencieron 1-2, con tantos de Marco Pérez (2) y Fabián Sambueza.



Finalmente, al Pereira lo derrotó 2-1 en la fecha 11 de la Liga II-2021 el 24 de septiembre en Palmaseca, con anotaciones de Teófilo Gutiérrez y Andrés Colorado, mientras que los matecañas descontaron con penalti cobrado por Carlos Ramírez.



Los antecedentes muestran que el elenco verdiblanco tendrá que recuperar su fortaleza como local y aprovechar mejor las opciones que genera como visitante.



Sobre la actualidad del plantel, Dudamel afirmó que “los veo felices, muy satisfechos, y lo tienen merecido porque hace tres meses nadie daba un peso por el equipo, deportivamente han sido capaces de levantarse, de reinventarse. Hemos logrado el primer paso, en algunos momentos sentimos que incluso podíamos terminar de segundos. Ha sido un remate de semestre fabuloso, pero ahora es cuando más les voy a exigir”.



Añadió que “la consecución de este primer gran objetivo ha sido fundamentalmente por la ilusión con la que ha trabajado todo el plantel desde nuestra llegada, no se han guardado nada y se han entregado al máximo con un sentido de pertenencia inigualable, pero también ha sido vital el apoyo de nuestra hinchada. El equipo tiene una base de jerarquía, de experiencia, que saben cómo jugar estas instancias, hay que saber manejar las cargas”.



Acerca de la baja efectividad en los dos últimos partidos, sostuvo que “no nos preocupa para nada que en los últimos 180 minutos hayamos terminado sin marcar gol. Está muy claro que mientras mejor haces las cosas, los rivales más te van a respetar y resguardar. Veníamos de cuatro partidos consecutivos ganando, haciéndole 5 goles al Atlético Huila, 2-0 a Patriotas y 1-0 al Quindío, y no todos los partidos son iguales. Los rivales han tomado sus recaudos, lo importante es que hemos sido capaces de producir, ante el Once nos faltó un poco de finura en la toma de decisiones, pero el equipo produce, es ofensivo, va en busca del rival y eso es lo importante”.



Acerca de lo que se viene en el cuadrangular, señaló: “En las finales tendremos que afinar más la puntería para que no siga ocurriendo, pero estamos tranquilos porque el equipo tiene unos atacantes admirables, temibles y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a esa posición”.



Contar con jugadores como Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Harold Preciado y Ángelo Rodríguez será un factor positivo en el ataque, siempre y cuando vuelvan a la esencia de lo que fue su asociación en varios encuentros.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces