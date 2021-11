Así llega Cali a cuadrangulares: volvió a experimentar un bajón 

La llegada de Rafael Dudamel representó un revulsivo para el Deportivo Cali, que incluso soñaba con ser cabeza de serie. Sin embargo, en las dos últimas tuvo un bajón en los dos últimos encuentros y finalizó séptimo en la Liga Betplay II-2021 con 31 puntos.



Una derrota 1-0 con Jaguares en Montería y el 0-0 de este domingo frente al Once Caldas en Palmaseca muestran el flojo cierre del cuadro verdiblanco en el todos contra todos, factor que invita a la reflexión para disputar el Grupo A de los cuadrangulares junto a Nacional, Junior y Pereira, este último su primer rival el próximo fin de semana.



Esta semana deberá concentrarse en potenciar sus argumentos y corregir los detalles que lo vienen aquejando.



Fueron los mismos 31 puntos del año pasado, pero en esta ocasión no será cabeza de serie. FUTBOLRED analiza los puntos fuertes y débiles del conjunto azucarero:



Virtudes:



- Bien armado de centrales: Si hay una posición en la que Cali puede estar tranquilo es en la pareja de centrales. El uruguayo Hernán Menosse se volvió un jugador imprescindible, Jorge Marsiglia y José Caldera representan la sangre nueva y Jorge Arias se recuperó de una lesión delicada para reclamar un espacio que le perteneció a comienzo de temporada.



Los cuatro también van con frecuencia al ataque y han marcado goles fundamentales para lograr puntos en partidos complicados.



- Buen juego colectivo: Cuando logra conectar a sus hombres talentosos, Cali es un equipo que puede pintar cara en cualquier escenario. Si están enchufados Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez, se pueden esperar resultados positivos.



- Un entrenador que llegó a motivar: La decisión de reemplazar a Alfredo Jorge Arias por el venezolano Rafael Dudamel en un momento clave fue un acierto de parte de los directivos. El pasado del ex guardameta como jugador verdiblanco ha servido para inyectarles sentido de pertenencia a sus dirigidos y en algunos partidos sumaron puntos importantes para meterse a los ocho.



Dudamel excluyó sin temblarle la mano a dos hombres que no aportaban al colectivo como el argentino Franco Torres y el uruguayo Gastón Rodríguez, dándoles la oportunidad a canteranos que han rendido.





Debilidades:



- Nómina escasa: Cali es uno de los equipos a los que fácilmente se les puede referenciar el onceno inicialista, pero las alternativas en el banco no son muchas.



Cuando han estado por fuera jugadores importantes el colectivo se resiente, por ello el cuerpo técnico debe concientizarlos de que eviten amonestaciones y expulsiones que luego van a perjudicar al equipo.



- Poca eficacia en ataque: Pese a contar con jugadores rápidos, habilidosos y experimentados, la ofensiva del elenco verdiblanco no es de las más efectivas del campeonato: 27 goles en 20 partidos, y una gran cantidad de opciones desperdiciadas en los arcos contrarios.



- Jugadores en bajo nivel: Juan Camilo Angulo, Darwin Andrade y Jhon Vásquez son algunos de los futbolistas que no atraviesan un buen presente, y eso puede pesar en una instancia decisiva como los cuadrangulares. Aparte de ello, a veces los jugadores se sobrepasan en las faltas y reciben muchas amonestaciones y expulsiones.



El D.T.:



La presencia en el banquillo azucarero de Rafael Dudamel responde a la necesidad de potenciar la cantera y proyectarse al próximo año, que por la difícil situación financiera no augura grandes inversiones en contratación de jugadores.



El entrenador encontró rápido la brújula y logró que sus dirigidos entendieran su propuesta para dar un giro y encaminarse a los cuadrangulares. Es flexible en su cuarteto posterior y le abrió espacio a un jugador que al comienzo fue importante como el central Jorge Arias.



La figura:



La vinculación de Teófilo Gutiérrez se convirtió en una inyección importante para el elenco verdiblanco, ya que su inteligencia y liderazgo han servido para alcanzar puntos definitivos.



Partiendo desde el medio es el hombre que mueve los hilos y cuando encuentra espacios también pisa el área con propiedad para anotar. Tal es su trascendencia en el conjunto que muchos lo piden para la Selección Colombia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces