Deportivo Cali y las razones de una nueva eliminación frente al Tolima

Alfredo Arias cerró otro semestre con el Deportivo Cali y una nueva eliminación. Esta vez en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 pese a ganarle 2-0 al Tolima en Valledupar, pero el 3-0 de Ibagué volvió a marcar sentencia para ampliar la paternidad del ‘vinotinto y oro’.



A pesar de que el equipo hizo partidos destacados y estuvo de líder durante algunas fechas, se ciompletaron cinco objetivos sin cumplir en año y medio: Dos veces en Liga, una en Copa Colombia y dos en Liga, pero será el Comité Ejecutivo el que determine si mantiene al uruguayo, en un periodo en que la prioridad va a ser bajar mucho más los costos y gastos de la institución.



Era claro que para remontar el 3-0 de Ibagué había que hacer algo totalmente distinto a lo que realizó en Copa Suramericana, cuando se dio el mismo resultado en el juego de ida. Este viernes el equipo verdiblanco amenazó con otra cara, salió a buscar el arco de Álvaro Montero, marcó dos goles, pero lamentablemente no pudo consumar el objetivo.



Para FUTBOLRED estos fueron los argumentos de la eliminación del Cali en cuartos de final:



Diferencia muy larga en la ida: Ya le había pasado en Copa Suramericana y se repitió en los cuartos de final de la Liga, Tolima se impuso 3-0 como local y con eso fue suficiente para dejar atrás a los verdiblancos. No se aprendió la lección y en la vuelta resultó muy complejo pagarle con la misma moneda.



Buen primer tiempo, pero faltó continuidad: Cali tenía claro que debía marcar la mayor cantidad de goles en la etapa inicial y a los 32 minutos ganaba 2-0, pero no fue capaz de mantener el ritmo de juego, al punto de que Tolima estuvo cerca de anotar al menos el descuento.



Fue lo mismo que ocurrió en Ibagué, donde también puso condiciones e el comienzo, pero luego bajó el ritmo y permitió que Tolima se le montara en el partido.



La poca eficacia en ataque le pasó factura: Este viernes convirtió por intermedio de Gastón Rodríguez y Ángelo Rodríguez, pero la generalidad es que el equipo no fue contundente arriba, no solo en este juego en el que quedó a un gol de definir la serie desde el punto penal, sino durante todo el semestre. O mejor, Alfredo Arias no pudo solucionar esta falencia durante el tiempo que lleva al frente del plantel verdiblanco.



Jhon Vásquez fue el hombre que intentó abrir el juego por la derecha, pero las reiteradas faltas de los defensores tolimenses y su falta de precisión evitaron que el extremo pudiera superar la resistencia de Montero.



Dejó reaccionar a Tolima en el complemento: Estaba claro que para conseguir la diferencia que se necesitaba para al menos igualar la serie había que tener posesión y asegurar otra anotación, pero, al contrario, Cali dejó respirar al rival y le cedió el manejo del balón, en el segundo tiempo no volvió a ser directo e incluso fue el cuadro dirigido por Hernán Torres el que pudo anotarle a Guillermo De Amores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces