¿Cristiano hará quedar mal a su novia? No se queda, se va ¡con Neymar!

¡Se queda!, decía con toda certeza hace solo unos días la bella Georgina, novia de Cristiano Ronaldo, sobre el futuro del crack en Juventus. Pues ahora se dice que podría contradecirla.

La prensa italiana asegura que el portugués ya tiene vía libre a las negociaciones para cambiar de aires, nada menos que en el fútbol francés.



El astro portugués, de 36 años, no pudo lograr la meta de ganar la Champions League con Juventus en tres temporadas y, según Corriere dello Sport, ya Juventus no esperará más y le ha dado su aval para irse si quiere: "Ronaldo tú eliges", tituló el diario.



"El PSG está presionando, quieren juntarlo con Neymar", añadió la fuente, que asegura que las negociaciones se aceleraron tras una entrevista explosiva de Neymar el mes pasado, en la que le dijo a GQ Style: "Elegiría a Cristiano Ronaldo, porque ya jugué con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado al lado de Ronaldo".



Claro, vale decir que Neymar antes dijo que iba a jugar de nuevo con Messi y eso disparó el rumor del argentino a PSG; lo que no pasó y a esta altura ya es casi un hecho la renovación con FC Barcelona.



Afirma el medio que si Massimiliano Allegri regresa para reemplazar a Pirlo, el portugués no olvidará que fue él quien, tras la primera temporada en Turín, recomendó salir del veterano atacante, aunque en ese año marcó 28 goles en 43 partidos.



¿Entonces? ¿Ahora dirá Georgina: se va? El mercado ha empezado a moverse fuerte y la transferencia provocaría otros movimientos, como el de Mbappé a Real Madrid o algún club de la Premier, pues habría que liberar un poco la masa salarial. Ya con Neymar se copa mucho del presupuesto... qué decir con Cristiano... por no mencionar ese par de egos en un mismo camerino.