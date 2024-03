Dayro Moreno no renuncia a Selección Colombia: 'para eso trabajo'

Soñar es gratis. Pero también es posible cuando se trabaja sin tregua por un objetivo y cuando se hacen los méritos suficientes.

A eso se aferra Dayro Moreno, quien el fin de semana se convirtió en el máximo anotado del fútbol colombiano, al anotarle al independiente Medellín, en la victoria 1-2 de Once Caldas, el gol número 225 de su carrera profesional, tan exitosa.



El orgullo lo desborda, como contó en charla con Sportscenter de ESPN: “En las redes sociales me llegaron los mensajes de felicitaciones, de Teo Gutiérrez, de Sherman Cárdenas, de Rangel, de Falcao, de la FIFA también me enviaron un mensajito, creo que para uno es un orgullo muy grande”.



Ha dicho que va por las marcas del propio Falcao y de Víctor Hugo Aristizábal, los dos máximos anotadores colombianos en todas las competencias, pero también ha confesado un anhelo más.



“Como todo jugador que quiere representar a su país, ponerse la camiseta de la Selección Colombia es una felicidad muy grande. Por eso trabajo cada día, me esfuerzo para tener la oportunidad de estar en la selección porque, como todo jugador, mientras uno esté activo siempre quiere estar, vistiendo la camiseta”, afirmó el tolimense.

¿Lo logrará? Muchos lo pidieron en medios y redes sociales para aprovechar su buena racha en un equipo al que no le sobran los goles, pero también es verdad, como dijo su colega Hugo Rodallega, que difícilmente el técnico Néstor Lorenzo mira a los goleadores de la Liga Betplay, más cuando ya están veteranos.

En todo caso Dayro se aferra a la posibilidad de vestirse de amarillo a sus 38 años. Nadie le puede prohibir ese anhelo, como nadie le negó que pudiera convertirse en máximo artillero del FPC.