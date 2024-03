Rodallega explotó contra Lorenzo: ‘La liga colombiana no existe’

Hugo Rodallega vive un buen momento con Independiente Santa Fe, en la que el delantero y capitán es la cuota de gol fija para el equipo de Pablo Peirano, quien le ha dado la oportunidad de que siga brillando en el ataque.

Ante su experiencia en el fútbol y recorrido en Selección Colombia, Rodallega aprovechó una entrevista con Caracol Radio para opinar sobre temas puntuales sobre la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo, por no haber convocado a más jugadores del fútbol colombiano, destacando la actualidad de Dayro Moreno.



“Dayro Moreno es un tipo con 7 botines de oro en nuestra liga, es histórico. En mi caso, gracias a Dios dónde he ido he marcado goles, ya llevo más de 260. Además, el año pasado no llamaron a Marco Pérez. Tienen que darles la oportunidad”, dijo inicialmente Rodallega.



De igual manera, lanzó un fuerte mensaje porque siente preocupación por apenas haber llamado a apenas dos jugadores (Álvaro Montero y Gabriel Fuentes), habiendo más para ver.



“Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, muy preocupante”, referenció el experimentado delantero.



Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe ⚽📻 pic.twitter.com/X3ANCDSHFF — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) March 19, 2024

Mientras Hugo Rodallega es la voz de muchos jugadores para que sean llamados a Selección, el delantero seguirá enfocado en Santa Fe, en el que ya lleva 7 goles anotados en 12 partidos jugados.