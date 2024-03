Juega Colombia, hay Eurocopa, Copa BetPlay y Liga: agenda de la semana

Entre el martes 18 y viernes 22 de marzo de 2024 las ligas de la mayor parte del mundo paran para darle el paso a la fecha FIFA, donde las selecciones se tomarán el protagonismo.

Entre la semana habrá Eliminatorias a Eurocopa, amistosos internacionales con duelo destacado de la Selección Colombia contra España y también habrá fútbol colombiano con Copa y Liga BetPlay.



Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver los mejores partidos de estos días.



Martes 19 de marzo



12:45 p.m. | Ajax vs Chelsea

Champions League femenina

DAZN Womens’ en YouTube



7 :15 p.m. | Argentinos Juniors vs Rosario Central (Jaminton Campaz)

Liga Argentina

TyC Sports



7:30 p.m. | Quindío vs Real Cartagena

Torneo BetPlay

Win Sports+



Miércoles 20 de marzo



4:00 p.m. | Orsomarso vs Envigado

Copa Colombia

Win Sports



6:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Pereira

Copa Colombia

Win Sports+



6:30 p.m. | Selección Colombia femenina vs Perú

Sudamericano femenino Sub-17

Caracol HD2 / RCN HD2



8:00 p.m. | Boca Juniors de Cali vs Santa Fe

Copa Colombia

Win Sports+



Jueves 21 de marzo



12:00 p.m. | Georgia vs Luxemburgo

Eliminatoria Eurocopa

ESPN 2



2:45 p.m. | Portugal vs Suecia

Amistoso internacional

Star+



2:45 p.m. | Polonia vs Estonia

Eliminatoria Eurocopa

ESPN 2



8:00 p.m. | Once Caldas vs Bogotá

Copa Colombia

Win Sports+



Viernes 22 de marzo



12:00 p.m. | Noruega vs República Checa

Amistoso Internacional

ESPN 2



2:45 p.m. | Países Bajos vs Escocia

Amistoso Internacional

ESPN 2



3:30 p.m. | España vs Colombia

Amistoso Internacional

Caracol / RCN



6:30 p.m. | Brasil vs Selección Colombia femenina

Sudamericano femenino Sub-17

Caracol HD2 / RCN HD2



6:10 p.m. | Patriotas vs Junior

Liga BetPlay

Win Sports+



8:20 p.m. | Equidad vs Medellín

Liga BetPlay

Win Sports+