González Alzate le contestó a Teófilo: apuntó a agente de Pékerman

Teófilo Gutiérrez revivió una vieja polémica sobre cómo era el funcionamiento de la Selección Colombia en la era del entrenador José Pékerman. Así, Teo dio unas declaraciones en las que manifestó sus motivos para no estar con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.



Teo, en declaraciones a DSports, habló de problemas durante la era del DT José Néstor Pékerman, entrenador argentino que llevó a Colombia a dos mundiales seguidos.



“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la Selección, y algunos ya saben”, dijo Gutiérrez.



“Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección... A mí cuando me dijeron 'si iba al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto'. No me gusta que me impongan cosas porque yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros y el país. No voy a ir porque tenga que dar algo”, agregó Teo.



Sin embargo, sus declaraciones ya generaron las primeras reacciones. Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), le dijo a EL TIEMPO a propósito de las palabras de Teo y los supuestos problemas en la era Pékerman: “Absolutamente nada. En esa entrevista dice muchas cosas pero no denuncia nada concreto. Es completamente delirante y difusa”.



El presidente de Difútbol añadió: “Además recordemos que Pékerman no se fue de la Selección por falta de resultados deportivos positivos. Ni tampoco ningún jugador hizo comentario o denuncias como esas, acerca del manejo deportivo y técnico de Pékerman. A él se le terminó la vigencia de su contrato y de común acuerdo con la Federación decidió No renovarlo y listo. Nada distinto ocurrió.



Sin embargo, el dirigente sí apuntó a una vieja polémica en la Selección, la presencia de Pascual Lezcano, el controvertido representante del entrenador argentino.



“De otro lado las dificultades que tuvo Pékerman con la Federación no fueron nunca deportivas sino administrativas, motivadas por su representante administrativo, el señor Lezcano. El mismo del que todo dirigente deportivo colombiano conoció por sus ‘proezas’”, manifestó Alzate.



El caso Lezcano



Cuando llegó José Pékerman a Colombia, en enero de 2012, el presidente de la Federación era Luis Bedoya, quien, era el único interlocutor del DT en el comité ejecutivo. Bedoya renunció al cargo en noviembre de 2015 y, poco después, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, salpicado por el escándalo del ‘Fifagate’, en el que se descubrió que varios directivos del fútbol suramericano recibieron sobornos para favorecer a varias empresas para darles los derechos de televisión de las competencias de Conmebol.



Ramón Jesurún terminó la etapa que le correspondía a Bedoya y luego, en agosto de 2018, se posesionó para un nuevo periodo, aunque antes de eso encontró una barrera: el caso Lezcano.



Pascual Lezcano ha sido la mano derecha de Pékerman, así como su representante. Sin embargo, durante la estadía del DT en Colombia el agente estuvo en permanente polémica por la injerencia que llegó a tener en el seleccionado.



Lezcano fue el detonante para que Pékerman terminara su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol.



“La verdad es que Jesurún y González Alzate sacaron a Pékerman, y lo sacaron por Pascual Lezcano”, le dijo un directivo a EL TIEMPO en 2022.