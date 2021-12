¿Quién se quedará con Daniel Mantilla? Deportes Tolima ya lo descartó

El bumangués Daniel Mantilla sigue sin definir equipo para 2022, pero según los directivos de Patriotas, quienes tienen su pase, en los próximos días se tendrán noticias. El volante que jugó para La Equidad este año, donde disputó 54 partidos, marcó dos goles y se reportó con 10 asistencias, sumando todas las competencias, no llegará al Deportes Tolima como se había asegurado recientemente. Lo descartaron.

"Lo de Daniel Mantilla no es cierto. A Patriotas le preguntamos hace unos meses y no se han vuelto a manifestar", destacó Gabriel Camargo, máximo accionista del Tolima en conferencia de prensa este miércoles, donde sí confirmó la llegada de Alexander Domínguez, Fabián Mosquera y José Moya, además de tener casi cerrado a Andrés Sarmiento.



Mantilla no solo era pretendido por el Tolima, que como bien dijo Camargo sí interesó al club. También ha sonado como posibilidad para el Junior, Millonarios, Bucaramanga y otro par de clubes en la Liga Betplay. Pero eso no es todo. El '10', de 24 años, que en 2020 tuvo una experiencia en Portugal, también tendría opciones en el exterior. Eso le contó César Guzmán, de Patriotas, a Gol Caracol.



"De Mantilla hay que decir que es un jugador que tiene muchas 'novias' acá en Colombia e incluso a nivel internacional. Muchos de los equipos que han preguntado por él están terminando su participación en los cuadrangulares. Así que en dos o tres días se va a saber finalmente a qué equipo irá", indicó el directivo. Por ahora no se descarta su permanencia en el FPC. ¿Acaso será Junior?