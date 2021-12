Se cierran cuadrangulares: resultados, posiciones y reclasificación

Este miércoles, con los partidos Junior vs Nacional y Pereira vs Cali, se baja el telón en el grupo A de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay 2021-II. El jueves llega el turno para el grupo B, en el que se entregará al segundo finalista y rival de los azucareros en la disputa por la estrella de fin de año. ¿Deportes Tolima o Millonarios?



Siga en tiempo real los resultados en las diferentes plazas, las posiciones en los grupos y la reclasificación, pues más equipos esperan definir sus cupos a Libertadores y Sudamericana.

CUADRANGULAR A

Fecha 6 (Miércoles, 15 de diciembre)



Junior 0-1 Nacional (Partido en juego*)

Pereira vs Cali, 8:05 pm



1. Deportivo Cali - 13 puntos (+6)

​2. Atlético Nacional - 8 puntos (+2)

3. Junior - 6 puntos (0)

​4. Deportivo Pereira - 2 Puntos (-8)



CUADRANGULAR B

Fecha 6 (Jueves, 16 de diciembre)



Millonarios vs América, 7:45 pm

Deportes Tolima vs Alianza, 7:45 pm



1. Deportes Tolima - 11 puntos (+6)

2. Millonarios - 8 puntos (+3)

3. América de Cali - 6 puntos (-2)

4. Alianza Petrolera - 3 puntos (-7)



TABLA DE RECLASIFICACIÓN



1. Deportes Tolima - 88 puntos (Libertadores, campeón Liga 2021-I)

2. Atlético Nacional - 85 puntos (Libertadores, campeón Copa 2021)

3. Millonarios - 85 puntos (Libertadores, reclasificación 2021)

4. Deportivo Cali - 78 puntos

5. Junior - 75 puntos

6. América de Cali - 65 puntos

7. Equidad - 60 puntos

8. Ind. Santa Fe - 59 puntos

9. Deportivo Pereira - 53 puntos

10. Ind. Medellín - 52 puntos (Copa Sudamericana, campeón Copa 2020)