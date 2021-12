¿A estrenar equipo? Rangel ya tendría una decisión pensando en 2022

Mucho se ha dicho de la contratación del goleador Michael Rangel, luego que se notificara su no continuidad en Mazatlan y finalizar la vinculación con el Junior de Barranquilla.



Dos serían los equipos que estarían interesados en el jugador, América de Cali y Deportes Tolima, pero todo parece indicar que el jugador ya estaría estudiando muy seriamente la propuesta de uno de estos clubes.



Aunque Rangel tiene cierto sentimiento por el equipo escarlata, esta no sería la nueva casa del jugador, teniendo en cuenta que no estaría entre los planes de Juan Carlos Osorio para el 2022, independientemente de la muy buena relación con el dirigente del equipo, Tulio Gómez. La llegada del futbolista dependería de la continuidad del técnico mundialista.



Mientras que con el Deportes Tolima, todo estaría por buen camino. En un primer contacto, las aspiraciones del jugador se salían del presupuesto del equipo pijao, pero con la posible continuidad de Osorio en América, el empresario de Rangel se volvió a comunicar con la dirigencia del Tolima para notificar la posibilidad de llegar a un arreglo. Así lo informó Gabriel Camargo en rueda de prensa: “Con Michael Rangel estuvimos en conversaciones, pero lo que pide está fuera de nuestras posibilidades. Me llamó el representante y quiere pensar lo que estaban pidiendo, Ojalá Rangel nos acompañe”.



Con estas declaraciones, los hinchas pijaos empezaron a mirar con buenos ojos la posible contratación de Michael Rangel, quien viene de militar en el fútbol mexicano.