Así se mueve el mercado de fichajes para Liga 2022: algunos madrugaron

Aunque están en plena disputa por los cuadrangulares semifinales, Millonarios y Deportes Tolima fueron los primeros en anunciar fichajes para la temporada 2022. Sin embargo, no son las únicas noticias que han entregado antes de terminar la Liga 2021-II. Varios clubes le han dado un "revolcón" a sus nóminas y han oficializado varias salidas.



Póngase al día con los movimientos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, pero también con lo que empieza a rumorearse. Esto apenas comienza.

Millonarios

Altas: Álvaro Montero

Bajas: No hay



Deportes Tolima

Altas: Álvaro Meléndez, Daniel Mantilla.

Bajas: Álvaro Montero

Rumores: Alexander Domínguez, Dairon Mosquera, Andrés Sarmiento.



Deportivo Pasto

Altas: No hay

Bajas: Almir Soto, Ray Vanegas, Hernán Pertuz, Mauricio Duarte.



Atlético Bucaramanga

Altas: Johan Caballero

Bajas: Álvaro Meléndez, Nicolás Carreño, José Cuenú, Alejandro, Juan Mosquera, Jhonnier Viveros, Duván Palacios, Duván Sánchez, Eliser Quiñones, Santiago Montoya y Juan Pablo Zuluaga.



Jaguares

Altas: No hay

Bajas: Yulián Anchico, Israel Alba, Diomar Díaz, José Barragán, Dairon Valencia, Fabián Mosquera.



Rionegro Águilas

Altas: No hay

Bajas: David Valencia, Gelmin Rivas y Facundo Ospitaleche.



Santa Fe

Altas: Martín Cardetti (DT)

Bajas: Grigori Méndez (DT), Ronaldo Dinolis, Johan Caballero (Bucaramanga), Iván Villalba, Matías Castro, Andrés Pérez, Exneyder Guerrero, Fabio Delgado, Enrique Serje, Miguel Nazarit, Fainer Torijano.

Rumores: Harold Rivera, Wilson Morelo.



Junior

Altas: No hay

Bajas: No hay

Rumores: Fernando Uribe, Nilson Castrillón, Ómar Albornoz, Andrés Murillo, Daniel Giraldo, Francisco Meza, Fainer Torijano.



La Equidad

Altas: Ronaldo Dinolis

Bajas: No hay

Rumores: Faber Gil, Yoiver González.



América de Cali

Altas: No hay

Bajas: No hay

Rumores: Michael Rangel



Once Caldas

Altas: No hay

Bajas: Harrison Otálvaro, Nicolás Messineti, Nicolás Palacios, Yoiver González, Cristian Higuita, Félix Micolta, Jéfferson Cuero, Edwin Laszo, Duván Viáfara y Brayan Angulo.

Rumores: Santiago Montoya, Walmer Pacheco.



Independiente Medellín

Altas: Andrés Ricaurte

Bajas: Robert Harrys, Javier Reina, Leonardo Castro y Agustín Vuletich.